Uno strumento per gli screenshot è in arrivo in Google Chrome per desktop

Uno strumento per gli screenshot è in arrivo in Google Chrome per...

Google sta attualmente lavorando per aggiungere un menu di condivisione consolidato in Chrome per desktop. A maggio abbiamo appreso che il menu avrebbe contenuto le opzioni di condivisione copia collegamento, codice QR, salva pagina con nome e trasmetti all’interno della omnibox di Google Chrome.

Un nuovo commit su Chromium Gerrit suggerisce che il menu di condivisione conterrà anche uno strumento di screenshot.

Google centralizza le opzioni sparse nei menu di Chrome per desktop

Secondo la descrizione del commit questa modifica avvierà l’implementazione del sottomenu “Condividi” che centralizzerà le varie opzioni di condivisione attualmente sparse nei vari menu. Inoltre, la descrizione afferma che aggiungerà anche gli elementi “Copia collegamento” e “Copia collegamento in testo”nel menu di condivisione.

Insieme alle quattro opzioni sopra menzionate, il menu Condividi aggiornato in Google Chrome per desktop presenterà anche un’opzione “Screenshot”, un’opzione “Invia ai tuoi dispositivi” e un sottomenu “Condividi collegamento a” con opzioni di condivisione aggiuntive. Anche l’icona per il menu Condividi è stata aggiornata e ora mostra un aeroplano di carta anziché un segno più.

Vale la pena notare che un commit separato suggerisce che il prossimo strumento Screenshot potrebbe offrire agli utenti la possibilità di catturare solo una parte specifica dello schermo e potrebbe anche includere strumenti per modificare lo screenshot acquisito.

Al momento non sappiamo quando il nuovo strumento per gli screenshot verrà distribuito agli utenti sul canale stabile.

Fonte