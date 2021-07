OnePlus Band dovrebbe arrivare anche in una colorata Steven Harrington Edition

La nuova smartband targata OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato anche con una particolare e originale versione OnePlus Band Steven Harrington Edition, seguendo quanto capitato con le cuffie OnePlus Buds Z qualche mese fa.

OnePlus Band x Steven Harrington potrebbe arrivare a breve

OnePlus Band è la prima smartband commercializzata dalla casa cinese: svelata lo scorso gennaio, mette a disposizione display AMOLED da 1,1 pollici a risoluzione 126 x 294, certificazione IP68 contro acqua e polvere, sensori per battito cardiaco e SpO2, supporto a 13 attività sportive e una batteria da 100 mAh che promette fino a 14 giorni di autonomia.

La Steven Harrington Edition di OnePlus Band non dovrebbe differire sotto nessuno degli aspetti appena citati: l’hardware a bordo dovrebbe rimanere lo stesso, e a cambiare dovrebbero essere i colori del cinturino, in linea con le opere dell’artista di Los Angeles e con il design visto sulle cuffie OnePlus Buds Z, seppur con “schizzi” diversi. In più dovrebbero essere disponibili delle watchface personalizzate in stile Steven Harrington.

In base a quanto riportato a Pricebaba dal solito Ishan Agarwal, OnePlus Band Steven Harrington Edition dovrebbe essere presentata a breve, anche se non abbiamo ancora indicazioni sul possibile prezzo di vendita. Considerando il precedente legato alle cuffie possiamo aspettarci un listino più caro di circa 10 euro, ma non sappiamo se sarà mai commercializzata nel nostro Paese.

Vi piacerebbe poter acquistare questa OnePlus Band x Steven Harrington? Fatecelo sapere nel solito box.

