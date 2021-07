Huawei MateView e MateView GT sono disponibili in Italia con sconti e regali

Huawei MateView e Huawei MateView GT sono disponibili da oggi in Italia in esclusiva sul Huawei Store: entrambi i monitor sono acquistabili in preordine con uno sconto importante e alcuni regali niente male.

Huawei MateView e MateView GT arrivano in Italia sul Huawei Store

Huawei MateView e MateView GT sono stati presentati poco più di un mese fa in compagnia di Huawei Watch 3, Watch 3 Pro e delle cuffie FreeBuds 4. Il primo mette a disposizione un pannello 3:2 a risoluzione 4K da 28,2 pollici con proiezione wireless, il secondo uno schermo curvo (si tratta del primo per il marchio cinese) ultra-wide con refresh rate di 165 Hz, pensato per offrire un’esperienza di gioco e di intrattenimento di alto livello.

Nel giorno del debutto di Huawei MatePad 11, Huawei MateView GT viene lanciato in preordine sul Huawei Store con in omaggio Huawei MatePad 10.4 WiFi 3-32 GB e Huawei M-Pencil, mentre i primi acquirenti di Huawei MateView GT potranno avere in regalo non solo il tablet e il pennino, ma anche la Huawei Ultra-Slim Wired Keyboard. L’iniziativa sarà valida fino all’8 agosto, con spedizione prevista per il 9 agosto 2021.

Ma non è finita qui: i due monitor vengono venduti a un prezzo di listino di 699 euro (MateView) e di 549 euro (MateView GT), ma gli utenti che piazzeranno il preordine lasciando un deposito di 10 euro potranno portarseli a casa con 100 euro di sconto, scendendo a rispettivamente 599 e 449 euro. Per celebrare l’arrivo in Italia di Huawei MateView e MateView GT, la casa cinese propone su Twitch una serata dedicata al mondo del gaming dal titolo “Melagoodo Night”, durante la quale gli streamer JustGabbo, Velox, Delux e BerriTV si sfideranno sfruttando tutte le peculiarità dei nuovi monitor.

Se siete interessati potete acquistare i nuovi monitor ai link qui di seguito: