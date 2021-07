Ripartono le offerte Amazon: monitor economico, due notebook ed un bundle smart home super interessante

Riparte la settimana delle offerte Amazon che si confermano, come al solito, una gran bella occasione per chi deve rinnovare il proprio set up tecnologico. Oggi ci sono due notebook, un monitor economico di Huawei e un bundle per la smart home di Amazon con Echo Dot e Fire TV Stick 4K.

Huawei Monitor 24″ FHD

Huawei ha creato un monitor economico con tante caratteristiche interessanti ed un prezzo contenuto. Sono 24 i pollici a disposizione con una leggerissima curvatura per accentuare il senso di immersione. La risoluzione è FullHD, tecnologia IPS, refresh rate a 60 Hz e tecnologiaper ridurre al minimo i ritardi. Esteticamente è piacevole, le cornici sono ridotte e sulla scrivania è un bel vedere anche se economico nei materiali.

Huawei Monitor 24″ FHD a 109 Euro invece di 159 Euro

HP 14S

HP 14S non è esattamente il notebook dei sogni ma per chi ha un budget limitato, è una delle alternative da tenere in considerazione. Si tratta di notebook da 14″ con risoluzione solo HD, il processore è un AMD 3020e da 1.2 GHz e max boost a 2.6 Ghz ed è supportato da soli 4 GB di RAM, il grande limite è la memoria emmc da 64 GB ma fortunatamente c’è lo spazio per aggiungere un modulo SSD SATA e volendo si può anche aggiornare la RAM. Non male il numero di porte a disposizione mentre la combinazione tastiera e trackpad non è delle migliori. In ogni caso per quanto costa, se cercate Windows 10 ci può stare.

HP 14S a 329 Euro invece di 349 Euro

Lenovo IdeaPad Flex 5

Lenovo IdeaPad Flex 5 ha delle specifiche tecniche interessanti con il processore AMD Ryzen 7 4700U, 8 GB di RAM DDR4 ed un capiente modulo SSD PCIe da 512 GB. Il design convertibile con display da 14″ FullHD non è super sottile ma è comunque molto pratico ed ottimizzato con due speaker posti vicino la tastiera per essere versatili sia in modalità notebook che tablet.

Lenovo IdeaPad Flex 5 a 799 Euro invece di 949 Euro

Echo Dot + Fire TV Stick 4K

Ottimo bundle di casa Amazon con la Fire TV Stick 4K venduta in combinazione con la terza generazione di Echo Dot. Un pacchetto completo perfetto per iniziare la costruzione di una smart home in gradi di controllare la domotica e di rendere l’intrattenimento casalingo molto più accessibile. Il prezzo scontato di oggi è davvero una gran bella occasione da non farsi sfuggire.

Echo Dot + Fire TV Stick 4K a 64 Euro invece di 109 Euro

