Sky offre Sky WiFi Plus gratis per un anno ad alcuni suoi clienti

Alcuni utenti Sky TV avrebbero ricevuto una gradita sorpresa, trovando nell’area personale Sky la possibilità di essere contattati per attivare l’offerta Sky WiFi Plus a 0 euro al mese per i primi 12 mesi. Questa offerta evidentemente parrebbe dedicata soltanto agli utenti che possiedono un abbonamento TV con Sky. Il colosso delle telecomunicazioni sembra intenzionato ad invogliare gli utenti che non dispongono di un abbonamento Sky WiFi ad usufruire di un servizio sul quale punta molto.

Questa promozione porta però con sé una sorta di alone di mistero in quanto non viene menzionato nulla a riguardo sul sito ufficiale. La promozione non compare nelle offerte dedicate sia ai nuovi sia ai vecchi clienti Sky. Parrebbe che i clienti che hanno ricevuto questa offerta siano pochi e selezionati direttamente dall’azienda stessa. Il costo di questa promozione sarebbe 0 euro per 12 mesi per poi passare ai 34,90 standard più il costo di attivazione di 29 euro.

Sky WiFi Plus offre una connessione ad internet illimitata in modalità FTTH, chiamate illimitate per 18 mesi e un modem WiFi Hub. Nel caso in cui non siate tra i fortunati a cui sono stati offerti i primi 12 mesi gratuiti, la promozione prevede un costo di 29,90 euro per i primi 18 mesi per poi passare a 34,90 se non siete clienti Sky, mentre per i già clienti si parla di 24,90 euro per i primi 18 mesi. Non sono state segnalate offerte simili a quella descritta in precedenza per i pacchetti Sky WiFi e Sky WiFi Ultra Plus.

Ad infittire il mistero sono poi le segnalazioni degli utenti che hanno provato a farsi ricontattare dall’azienda, ai quali gli operatori non hanno potuto attivare l’offerta, per cui non è chiaro né il target di clientela né il motivo per cui alcune persone abbiano visualizzato la promozione. È inoltre possibile che tutto ciò sia frutto di un errore, ma senza ulteriori informazioni questo non può essere confermato, dato che potrebbe anche trattarsi di una sorta di anticipo di future promozioni. Se si avranno maggiori informazioni non mancheremo di aggiornarvi.

