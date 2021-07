Tanti notebook MSI in offerta su Amazon per festeggiare il diploma

MSI lancia oggi una speciale promozione dedicata ai ragazzi che hanno appena ottenuto il diploma (ma non solo), che magari hanno bisogno di un nuovo notebook per proseguire gli studi. Su Amazon sono in sconto diversi modelli del produttore, da quelli pensati per lo studio quotidiano e le lezioni da remoto a quelli più potenti, adatti per programmi di grafica o videogiochi.

MSI lancia su Amazon tante offerte sulla linea di notebook

Le offerte lanciate da MSI su Amazon riguardano diversi modelli di notebook e potrebbero costituire il regalo ideale per i ragazzi che hanno appena concluso la scuola, sia che si apprestino a proseguire con l’università sia che stiano per entrare nel mondo del lavoro. L’azienda propone ad esempio il suo GF63 Thin al prezzo speciale di 1159 euro (anziché 1249): si tratta di un laptop con display da 15,6″ Full-HD, processore Intel Comet Lake i7 e GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q.

Per chi vuole spingersi oltre e ha bisogno di un PC per programmi di grafica 3D o CAD, o vuole semplicemente dedicarsi anche ai videogiochi nel tempo libero, fino a fine mese c’è anche MSI GF65 Thin a 1699 euro (anziché 1899), sempre con display da 15,6″ Full-HD, ma con GPU RTX3060. Per un utilizzo più tranquillo, magari per lo studio o le lezioni in remoto, MSI propone Modern 14 e Modern 15, con schermi da 14 e 15″ a rispettivamente 529 e 779 euro (anziché 579 e 929).

Su Amazon sono disponibili diversi altri modelli MSI in offerta: per scoprirli tutti potete seguire il link qui in basso.