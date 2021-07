Svelate le nuove cuffie LG Tone Free DFP8W con tecnologia UVnano

Chiusa la divisione mobile, LG continua a muoversi su altri terreni, fra cui quello delle cuffie true wireless. A tal proposito ne sono state appena presentate un paio di fascia alta denominate LG Tone Free DFP8W.

Caratteristiche e funzionalità delle LG Tone Free DFP8W

Le indicazioni relative alla componentistica tecnica delle LG Tone Free DFP8W riportano innanzitutto la presenza di un driver dinamico da 8 mm sviluppato da Meridian Audio e tre microfoni, due dei quali utilizzati per le chiamate e per usufruire dei comandi vocali, il terzo per la funzionalità di riduzione attiva del rumore (ANC).

Lato connettività, le cuffie supportano il Bluetooth 5.2 con connessioni multiple (fino a 5 dispositivi), il Fast Pair di Google e Microsoft Windows Swift Pair. Da sottolineare che le LG Tone Free DFP8W supportano inoltre vari codec quali AAC, apt-X e SBC.

Non manca la resistenza all’acqua, certificata tramite IPTX4, ad esempio per l’utilizzo sportivo, mentre per quel che riguarda l’autonomia, LG dichiara 6 ore continuative con ANC attivo (10 quando disabilitato), fino a 14 servendosi della ricarica della custodia (fino a 24 senza ANC).

Una chicca di queste cuffie di LG è proprio tale custodia di ricarica che, oltre a servire da mero contenitore e caricabatterie, tramite la tecnologia UVnano sterilizza le parti in silicone e le griglie degli altoparlanti.

Prezzo e disponibilità delle LG Tone Free DFP8W

Le LG Tone Free DFP8W arrivano in tre colori diversi, Pearl White, Haze Gold e Charcoal Black, cioè bianco, oro e nero, in tutti e tre i casi con custodia di ricarica in tinta con le cuffie.

Al momento l’azienda non ha ancora comunicato quando saranno disponibili sul mercato ma, secondo quanto emerso, il prezzo di vendita è pari a 180 euro.