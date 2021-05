Hai acquistato il servizio in abbonamento di Sony per poter giocare in multiplayer con – e contro – i tuoi amici, ma ora sei venuto a conoscenza della possibilità di condividere il PlayStation Plus con un altro account e vorresti saperne di più sull’argomento. Le informazioni on-line però scarseggiano, e non sai esattamente come usare PlayStation Plus su due account, o come passare il Plus da un account all’altro: nessun problema, siamo qui per aiutarti.

Nei prossimi paragrafi ti spiegheremo esattamente quali vantaggi offre la possibilità di condividere il PlayStation Plus con un altro account, e soprattutto la procedura per condividere il piano in abbonamento. Ecco perché ti chiedo qualche minuto di attenzione, così da comprendere bene tutti i pro ed i contro di questa possibilità offerta agli utenti Sony: sarai tu poi a decidere se si tratta di uno dei vantaggi più grandi di sempre oppure di una funzione indubbiamente utile, ma che non fa per te.

I vantaggi di condividere il PlayStation Plus

Il servizio in abbonamento PlayStation Plus offre un alto numero di vantaggi a fronte di una spesa mensile variabile, a seconda del piano che si sceglie di acquistare. Di seguito riportiamo tutti i vantaggi disponibili:

modalità multiplayer per tutti gli utenti PlayStation Network, con cui poter sfidare gli altri giocatori o i tuoi amici;

sconti esclusivi su prodotti nel PlayStation Store;

accesso ad una selezione di giochi gratuiti ogni mese, PlayStation Instant Collection, a rotazione;

anteprime mondiali su titoli prossimi al rilascio, anche sotto forma di demo;

l’utilizzo multi-dispositivo su tutti i device compatibili targati Sony;

aggiornamento automatico del software per migliorare funzionalità, sicurezza e prestazioni e dei giochi in background, in modo intelligente;

guide di gioco ufficiali su PS5, raggiungibili premendo il tasto PlayStation sul controller di gioco durante il gameplay;

PS Plus Collection, una libreria di videogiochi on demand disponibile solo per PlayStation 5;

Share Play che permette di giocare a titoli multigiocatore e co-op con un amico, anche se questo non possiede il gioco;

uno spazio di archiviazione online di 100 GB per il salvataggio dei tuoi dati.

Indubbiamente, il vantaggio più grande è quello di poter condividere una parte di questi benefici con altri utenti, oppure con un’altra console. Ebbene, molti si chiedono come passare il Plus da un account all’altro, o come usare PlayStation Plus su due account: una procedura che per molti non è chiara, anche perché, come spesso accade, Sony complica leggermente quello che dovrebbe essere un processo trasparente e semplice da applicare, soprattutto per chi vuole soltanto godersi una rilassante serata di gaming sul divano.

Condividere il PlayStation Plus con altri utenti sulla propria console

Immaginiamo di possedere una sola console, non importa se PlayStation 4 o PlayStation 5, all’interno della nostra abitazione. Dato che PlayStation Plus apre le porte del gaming in multiplayer, siamo interessati ad abilitare il servizio anche per le altre persone che vivono con noi in casa, dotate ognuna del proprio personale account PlayStation: pensiamo ad un fratello/sorella, fidanzato/a, amici o coinquilini.

Ebbene, possiamo condividere il PlayStation Plus e la possibilità di giocare online a tutti i titoli presenti nella libreria o nella selezione Instant Collection del mese, semplicemente rendendo la PlayStation come console principale sull’account dotato di un abbonamento a PlayStation Plus. Tralasciando per un attimo come farlo, lo vedremo a breve nel prossimo capitolo, concentriamoci un attimo sul vantaggio di questa possibilità: con un solo account abbonamento PlayStation Plus diversi utenti sprovvisti di questo servizio possono non solo giocare online, ma anche condividere i giochi, il tutto comodamente sulla stessa console.

Usare PlayStation Plus per condividere giochi e multiplayer su due console

Un altro scenario da considerare è il seguente: immaginiamo di possedere due console, non importa se PlayStation 4 o PlayStation 5. Non sarebbe magnifico poter sfruttare i vantaggi dell’abbonamento PlayStation Plus su entrambe le console, e di conseguenza abilitare almeno per una di esse la possibilità di utilizzare la modalità multiplayer e tutti i giochi della libreria per tutti gli utenti che la utilizzano? Potete anche smettere di sognare, perché possiamo fare esattamente questo.

In pratica, un account con attivo l’abbonamento PlayStation Plus può impostare una console come principale e permettere agli altri utenti presenti di utilizzare la modalità multiplayer e tutti i giochi scaricati. Sull’altra console invece si potrà utilizzare l’account con abbonamento PlayStation Plus, continuando ad usufruire dei vantaggi dell’abbonamento. Ricordiamo che, in questo caso, ogni volta che si vorrà scaricare un nuovo titolo bisognerà loggare con le credenziali dell’account PlayStation Plus.

Condividere PS Plus Collection con un utente PS4

Un altro piccolo trucco che vi spieghiamo per avere il massimo dell’abbonamento PlayStation Plus è la possibilità di riscattare i titoli della Plus Collection anche su PS4, in modo totalmente gratuito e senza possedere una console PlayStation 5. Per farlo abbiamo bisogno di una console PS5, anche quella di un amico andrà bene: logghiamo con le credenziali del nostro account PlayStation Plus, quello che utilizziamo sulla PlayStation 4, sulla PS5 del nostro amico. Andiamo nella sezione Plus Collection e riscattiamo i giochi sull’account, che ora saranno disponibili perché il sistema avrà rilevato la presenza di una console di nuova generazione. Una volta riscattati i giochi potremo loggare nuovamente nella console PS4 e trovare nella libreria titoli i giochi riscattati dalla Plus Collection, i quali sono retro-compatibili con l’hardware della PlayStation 4!

Limitazioni alla condivisione dei vantaggi PS Plus

Purtroppo, gli utenti con cui decidiamo di condividere il nostro abbonamento non potranno godere dei seguenti vantaggi:

acquisto di prodotti con sconti di PlayStation Plus dal PlayStation Store;

giochi mensili riscattati sul proprio account;

memoria di archiviazione online;

download automatico delle patch per sistema e giochi;

accesso anticipato alle versioni di prova in esclusiva.

Inoltre, se l’account utente utilizzato è di tipo per bambini, quest’ultimo non potrà visualizzare o giocare a titoli per cui sono impostate restrizioni PEGI, ovvero in base alla classificazione per età. I titoli saranno invece disponibili per tutti gli altri utenti.

Come usare PlayStation Plus su due account

Appurato che non possiamo spiegare come passare il plus da un account all’altro, in quanto è un servizio in abbonamento strettamente collegato al proprio account personale, vediamo quali sono i passi per condividere il Playstation Plus con altri account su una console PS4 o PS5.

Se siamo possessori di una PlayStation 4:

accendiamo la console e effettuiamo il login con il profilo con abbonamento PS Plus attivo, riconoscibile dall’icona a forma di croce direzionale dorata ;

; andiamo su Impostazioni > Gestione Account > Attiva come PS4 principale ;

> > ; selezioniamo, se non lo è già, l’opzione Attiva e premiamo il pulsante X per confermare;

e premiamo il pulsante per confermare; scarichiamo i giochi che vogliamo condividere con gli altri utenti;

cambiamo utente con uno dotato di un account sprovvisto di abbonamento PS Plus;

nella schermata di riepilogo troveremo tutti i giochi online della nostra libreria e quelli scaricati in precedenza.

Se siamo possessori di una PlayStation 5:

accendiamo la console e facciamo il login con il profilo dotato di abbonamento PS Plus attivo, riconoscibile dall’icona a forma di croce direzionale dorata ;

; selezioniamo Impostazioni e premiamo X ;

e premiamo ; selezioniamo Utenti e account e premiamo X ;

e premiamo ; selezioniamo Altro e premiamo X ;

e premiamo ; selezioniamo Condivisione console e riproduzione offline e premiamo X ;

e premiamo ; selezioniamo Abilita , se necessario, e premiamo X ;

, se necessario, e premiamo ; clicchiamo su Ripristina licenze e premiamo X.

In questo modo abbiamo abilitato la console PlayStation 5 come principale per l’account munito di abbonamento PS Plus: tutti i giochi riscattati, online e scaricati saranno disponibili anche per gli altri utenti non provvisti di PS Plus.