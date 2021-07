A luglio Satispay ti regala il 20% di Cashback, quando e come ottenerlo

A luglio Satispay ti regala il 20% di Cashback, quando e come...

Il fine settimana è arrivato e Satispay lancia un’iniziativa speciale dedicata ad alcuni utenti: dopo l’annuncio di ieri riguardante il proseguimento del Cashback, Satispay lancia i Cashback del 20% per il mese di luglio. Scopriamo di che si tratta e chi può sfruttarlo.

Satispay annuncia il ritorno dei Cashback Fridays con rimborsi del 20%

Satispay festeggia l’arrivo del weekend rilanciando l’iniziativa Cashback Fridays, che prevede un Cashback del 20% sugli acquisti effettuati tutti i venerdì del mese di luglio (fino al 30 luglio quindi). Con questa iniziativa è possibile pagare in modo smart presso i punti vendita aderenti e risparmiare grazie al rimborso immediato, fino a un massimo di 20 euro a settimana.

Il 20% di Cashback viene applicato su tutti gli acquisti nei negozi fisici convenzionati con Satispay aderenti a Milano e nella provincia. Se siete residenti in zona o semplicemente vi ritrovate lì nei giorni di validità dell’iniziativa potete approfittarne scaricando l’app Satispay sul vostro smartphone Android o iOS, sempre che non l’abbiate già fatto. Per scoprire i negozi che danno diritto al rimborso immediato potete seguire questo link.