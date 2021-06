ASUS x GUNDAM è la nuova linea di prodotti ispirati al celebre franchise

ASUS annuncia una collaborazione con Mobile Suit Gundam, che unisce la passione per il gaming e quella per i “mecha”: nasce così la nuova linea di prodotti ASUS x GUNDAM che include schede madri, schede grafiche, case e periferiche con elementi di design ispirati a RX-78-2 GUNDAM e MS-06S CHAR’S ZAKU II.

Nasce ASUS x GUNDAM: ecco i nuovi prodotti a tema per il gaming

La nuova linea di prodotti per il gaming targati ASUS mostrano elementi di design delle fazioni in guerra nell’ambito dell’Earth Federation Space Force e del Principality of ZEON. Abbiamo prodotti a tema RX-78-2 GUNDAM con livrea rossa, bianca, blu e gialla e decalcomanie delle Earth Federation Space Force, ma anche varianti MS-06S CHAR’S ZAKU II con un design rosso e nero e livree del Principality of ZEON.

Diversi i prodotti a tema messi a disposizione da ASUS:

schede madri: ASUS Z590-GUNDAM (WiFi) in edizione speciale, affidata alla più recente piattaforma Intel, e TUF Gaming B550-M-CHAR’S ZAKU II Edition (piattaforma AMD);

in edizione speciale, affidata alla più recente piattaforma Intel, e (piattaforma AMD); schede grafiche: ROG Strix GeForce RTX 3090 GUNDAM Edition e ROG Strix GeForce RTX 3080 GUNDAM Edition , con rivestimento e piastra posteriore bianchi con accenti rossi, blu e gialli;

e , con rivestimento e piastra posteriore bianchi con accenti rossi, blu e gialli; case: ROG Strix Helios GUNDAM Edition , un case gaming di tipo mid-tower premium con un design esterno che brilla grazie all’illuminazione RGB, e TUF Gaming GT301 Zaku II Edition ;

, un case gaming di tipo mid-tower premium con un design esterno che brilla grazie all’illuminazione RGB, e ; alimentatori e sistemi di raffreddamento: ROG Strix 850W GUNDAM Edition e ROG Strix LC 360 RGB GUNDAM Edition , con finiture bianche, ma anche TUF Gaming LC 240 RGB Zaku II Edition ;

e , con finiture bianche, ma anche ; periferiche e accessori: ROG Strix Impact II GUNDAM Edition è un mouse gaming con sensore da 6200 dpi e frequenza di polling di 1000 Hz, che si fa notare per la scocca blu e l’emblema della Earth Federation Space Force; si può abbinare al tappetino per mouse ROG Sheath GUNDAM Edition, con base in gomma antiscivolo e bordi resistenti; arrivano anche le cuffie da gaming ROG Delta, con quattro DAC ESS 9218 hi-fi e un SNR di 127 db.

Per maggiori informazioni sulla nuova serie di prodotti ASUS x GUNDAM potete rivolgervi al sito ufficiale del produttore.

