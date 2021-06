TIMVISION aumenta il prezzo per Netflix e Disney+, mentre arriva DAZN

Novità per TIMVISION, che dal 27 giugno 2021 aggiornerà il proprio portafoglio di offerte dedicate all’intrattenimento; in arrivo aumenti nei prezzi delle offerte che includono Netflix e Disney+, mentre a luglio arriverà anche DAZN.

TIMVISION: sale il prezzo di Netflix e Disney+

Le nuove offerte di TIMVISION dal prossimo 27 giugno saranno TIMVISION, TIMVISION con Disney+, TIMVISION con Netflix e TIMVISION con Disney+ e Netflix.

Per tutti i pacchetti è previsto un costo di attivazione di 9,99 Euro, con il servizio che non prevede vincoli o penali (per cui sarà possibile recedere in qualunque momento senza costi aggiuntivi) e garantisce l’uso in comodato del TIMVISION Box.

L’offerta base TIMVISION mantiene il prezzo di 6,99 Euro, ma ci sono aumenti per le offerte con Netflix e Disney+:

per chi sottoscriverà la nuova offerta TIMVISION con Disney+ dal 27 giugno 2021 il costo mensile sarà di 9,99 Euro (invece dell’attuale costo mensile di 7,99 Euro);

per chi sottoscriverà la nuova offerta TIMVISION con Netflix (chiamata Mondo Netflix) dal 27 giugno 2021 il costo mensile sarà di 14,99 Euro (invece dell’attuale costo mensile di 12,99 Euro);

per chi sottoscriverà la nuova offerta TIMVISION con Disney+ e Netflix (chiamata Mondo Intrattenimento) dal 27 giugno 2021 il costo mensile sarà di 19,99 Euro (invece dell’attuale costo mensile di 16,99 Euro).

Da luglio DAZN arriva su TIMVISION

TIMVISION si espande al mondo dello sport con l’arrivo di DAZN dal prossimo 1 luglio 2021; le offerte si amplieranno ancora con la possibilità di aggiungere anche DAZN al pacchetto mensile. Ecco i costi e i dettagli:

TIMVISION con DAZN al costo di 0 Euro fino al 31 agosto 2021, poi 19,99 Euro al mese per 12 mesi, poi 34,99 Euro al mese;

TIMVISION con DAZN e Disney+ al costo di 0 Euro fino al 31 agosto 2021, poi 24,99 Euro al mese per 12 mesi, poi 39,99 Euro al mese;

TIMVISION con DAZN e Netflix al costo di 10 Euro al mese fino al 31 agosto 2021, poi 29,99 Euro al mese per 12 mesi, successivamente 44,99 Euro al mese;

TIMVISION con DAZN, Disney+ e Netflix al costo di 10 Euro al mese fino al 31 agosto 2021, poi 34,99 Euro al mese per 12 mesi, successivamente 49,99 Euro al mese.

Con TIMVISION Box sarà possibile vedere DAZN tramite il canale di backup su digitale terrestre in caso di problemi alla rete internet.