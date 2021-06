Le Samsung Galaxy Buds 2 si mostrano nei primi render stampa

Samsung Galaxy Buds 2 è il nome della nuova versione di cuffie true wireless dell’azienda sudcoreana, un nome che già gira da tempo fra le voci di corridoio. A quasi un mese dalla certificazione FCC trapelano ora dei render stampa che ci permettono di osservare per bene come sono fatte e intuire qualche dettaglio in più rispetto a quanto emerso finora.

Le immagini delle Samsung Galaxy Buds 2

Tali render condivisi da 91mobiles ce le presentano in quattro diverse colorazioni, le consuete nere e bianche con custodia di ricarica in tinta e due varianti extra viola e verde coi cofanetti in tinta anch’essi, ma solo all’interno (fuori si presentano in bianco).

Colori a parte, le Samsung Galaxy Buds 2 monterebbero due microfoni su ciascuna cuffia, un sensore di movimento che permetterebbe di rilevare quando le si indossa (e viceversa) per attivare funzioni automaticamente, la pausa e il riavvio della riproduzione ad esempio.

Per il resto, confermato il design tondeggiante, la finitura lucida e la tipologia di cuffie in-ear, come la custodia a cofanetto, squadrata ma coi bordi arrotondati.

Non è chiaro se il debutto delle Samsung Galaxy Buds 2 possa essere questione di giorni o meno. Probabilmente verranno presentate a metà estate, in occasione del consueto evento Unpacked tenuto solitamente i primi giorni di agosto (forse il 2 quest’anno), evento che dovrebbe avere come protagonisti altri dispositivi: Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Watch 4.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless