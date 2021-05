Samsung Galaxy Buds2 appaiono su FCC: design e caratteristiche in anteprima

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato della possibile presentazione delle Samsung Galaxy Buds2 a luglio, in occasione del Galaxy Unpacked.

Sono sempre di più, infatti, le informazioni che si hanno a riguardo e per le quali la seconda generazione degli auricolari di casa Samsung sarebbe molto vicina al lancio.

Dopo la notizia circa l’avvio della produzione di massa delle Samsung Galaxy Buds2 e la condivisione in Rete dello schizzo della custodia di ricarica dei nuovi auricolari (che sembra essere piuttosto simile a quella della generazione precedente), il dispositivo è apparso per la prima volta sulla piattaforma di certificazione FCC, lasciando trapelare parte delle sue caratteristiche chiave e quello che sembra essere a tutti gli effetti il design ufficiale.

Samsung Galaxy Buds2 appaiono su FCC

Come potrete osservare dalle immagini che allegheremo a breve, le Samsung Galaxy Buds2 sembrano sfoggiare un’estetica molto simile agli auricolari di prima generazione, riprendendo lo stesso design in-ear. Da queste stesse immagini si evince che gli auricolari siano dotati di un sensore ottico per il rilevamento dell’uso, un microfono rivolto verso l’interno e uno rivolto verso l’esterno.

Le Samsung Galaxy Buds2 protagoniste delle immagini emerse su FCC sono di colore nero, per cui questa potrebbe essere una delle colorazioni offerte.

Oltre ciò, dalle caratteristiche trapelate sulla stessa piattaforma, emerge che gli auricolari siano dotati di connettività Bluetooth Low Energy (LE) e che la custodia avrà una velocità di ricarica pari a 2,5 W.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni che si hanno a riguardo per il momento. Non ci resta che pazientare ancora un po’ per scoprire cosa Samsung ha in serbo per questa nuova generazione dei suoi Galaxy Buds.