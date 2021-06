Euronics lancia il volantino “In cucina con passione”: non mancano le offerte su PC e smartphone

Euronics lancia il volantino "In cucina con passione": non mancano le offerte...

Dopo MediaWorld, anche Euronics rinnova il proprio catalogo di offerte e ha pensato di risollevarci dall’ondata di caldo che attraversa il Belpaese lanciano il volantino In cucina con passione, che promette, un po’ a sorpresa, sconti fino al 50% anche su smartphone, smart TV, notebook e tablet.

Migliori offerte del volantino Euronics

Il volantino di Euronics, valido fino al 14 luglio 2021 ma solo nei punti vendita del gruppo “SIEM”, include un’ampia selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 35% sul prezzo di listino e la possibilità, in taluni casi, di un finanziamento in 10 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Tuttavia gli smartphone non sono, come abbiamo anticipato, gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo comunque deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su diversi smart TV, notebook e tablet.

Offerte smartphone

Redmi Note 10 a 229,99 euro

a 229,99 euro Xiaomi Mi 11 5G a 799,99 euro

a 799,99 euro Samsung Galaxy A32 a 279 euro

a 279 euro OPPO Find X3 Lite a 399,99 euro

a 399,99 euro Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399,99 euro

a 399,99 euro Samsung Galaxy S20 FE a 499,99 euro

Offerte notebook e tablet

Samsung Galaxy Tab A7 10″ LTE a 249 euro

a 249 euro ASUS Notebook K513EA-BN741T a 599 euro

a 599 euro HP Pavilion Notebook 15-EG0014NL a 999 euro

a 999 euro Lenovo Notebook Flex 3 CB 11IGL05-82BB002CIX a 299 euro

Offerte smart TV

LG Smart TV 55″ 55UP78006LB a 549,99 euro

a 549,99 euro LG Smart TV 55″ 55NANO756PA a 599,99 euro

a 599,99 euro Sony Android TV 48″ KE48A9BAEP a 1399 euro

a 1399 euro Samsung Smart TV 50″ UE50AU8070 a 549 euro

Forse i prodotti hi-tech che vi abbiamo indicato, considerando lo street price, non saranno delle offerte eccezionali, ma si trattano di valide soluzioni per chi preferisce “spalmare” il costo su più rate. In ogni caso, a questo indirizzo potrete anche visionare il nuovo volantino Euronics valido per la vostra regione.

