Lenovo presenta tantissime novità per il MWC 2021

In occasione del MWC 2021 Lenovo non sembra avere alcuna intenzione di risparmiarsi: il produttore cinese ha infatti presentato oggi un totale di 12 prodotti, ai quali aggiungere la nuova serie di accessori della linea Lenovo Go. Entrando più nello specifico troviamo i notebook ThinkPad X1 Extreme Gen 4, ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (AMD), ThinkPad L13 Gen 2 (AMD), IdeaPad 5i Chromebook e IdeaPad Flex 5i Chromebook, oltre ai monitor ThinkVision M15 Mobile Monitor, ThinkVision T24m-20, Lenovo L15 Mobile Monitor, Lenovo L32p-30 e Lenovo L27m-30 e alle webcam ThinkVision MC50 e Lenovo LC50.

Ecco i nuovi Lenovo ThinkPad X1 Extreme e ThinkPad L13

Partiamo da Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 e ThinkPad L13 Gen 2, quest’ultimo svelato anche nella versione Yoga.

X1 Extreme è stato ridisegnato e riprogettato per offrire maggiore potenza, migliore connettività e ricche opzioni di configurazione per soddisfare le esigente di tutti gli utenti. Dispone dei più recenti processori Intel Core i9 vPro serie H di 11a generazione, accompagnati da NVIDIA GeForce RTX, fino a 64 GB di RAM DDR4 e dal supporto per doppio SSD (2 TB). A bordo un display da 16 pollici 16:10 (fino a risoluzione 4K), webcam 1080p, connettività 5G e batteria da 90 Whr (per un’autonomia fino a 10 ore secondo la casa).

ThinkPad L13 Gen 2 e L13 Yoga Gen 2 sono invece basati sui processori AMD Ryzen serie 5000 e sono progettati per offrire qualità e sicurezza (ThinkShield integrata) e aiutare gli utenti a lavorare nel modo più efficiente possibile. L13 Yoga è il primo laptop convertibile di Lenovo con Windows 10 basato sui più recenti processori AMD Ryzen Mobile: dispone di uno schermo da 13,3 pollici di diagonale e di una batteria da 46 Whr che promette fino a 10,6 ore di utilizzo; la penna opzionale è progettata per funzionare con il display touch. L13 condivide gli stessi componenti chiave del modello Yoga, offrendo fino a 10,8 ore di autonomia.

Prezzi e disponibilità per il mercato europeo

ThinkPad X1 Extreme Gen 4 – da agosto 2021 a partire da 2099 euro

ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (AMD) – da agosto 2021 a partire da 749 euro

ThinkPad L13 Gen 2 (AMD) – da agosto 2021 a partire da 649 euro

Lenovo svela i Chromebook IdeaPad 5i e IdeaPad Flex 5i

Lenovo ha pensato anche a coloro che preferiscono o hanno la necessità di un Chromebook con IdeaPad 5i e IdeaPad Flex 5i. Possono contare su display touchscreen Full-HD IPS da 14,6 o 13,3 pollici, processori Intel Core i5-1135G7, fino a 8 GB di RAM LPDD4 o LPDDR4X, fino a 512 GB di memoria interna (SSD) e doppi altoparlanti (2 x 2 W) con sintonizzatore audio Waves, con un’autonomia fino a 10 ore.

La versione Flex presenta una cerniera a 360 gradi che semplifica il passaggio a qualsiasi modalità di utilizzo, ma entrambi i modelli sono pensati soprattutto per gli studenti o i giovani adulti che preferiscono la facilità d’uso di Chrome OS di Google.

Prezzi e disponibilità per il mercato europeo

IdeaPad 5i Chromebook (14″) – da luglio 2021 a partire da 399 euro

IdeaPad Flex 5i Chromebook (13″) – da giugno 2021 a partire da 399 euro

In arrivo anche cinque monitor fino a 32 pollici e due webcam

Lenovo lancia poi il monitor mobile ThinkVision M15, che offre la flessibilità di un secondo schermo in una soluzione altamente portatile dal peso di 860 grammi. Mette a disposizione uno schermo da 15,6 pollici a risoluzione Full-HD collegabile tramite cavo USB-C, anche a uno smartphone. Il monitor è in buona compagnia perché viene svelato ThinkVision L15, un IPS Full-HD da 15,6 pollici (opzionale OLED) anch’esso collegabile tramite USB-C.

La nuova serie di monitor non finisce però coi due modelli appena citati, perché Lenovo presenta pure:

ThinkVision T24m-20 : schermo da 23,8 pollici a risoluzione Full-HD, con docking USB-C

: schermo da 23,8 pollici a risoluzione Full-HD, con docking USB-C Lenovo L32p-30 : schermo da 31,5 pollici IPS a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), con refresh di 60 Hz fino a 4 ms e doppi altoparlanti

: schermo da 31,5 pollici IPS a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), con refresh di 60 Hz fino a 4 ms e doppi altoparlanti Lenovo L27m-30: schermo 16:9 da 27 pollici IPS a risoluzione Full-HD, con refresh di 75 Hz fino a 4 ms e doppi altoparlanti

Lenovo svela anche due webcam: ThinkVision MC50 e LC50. La prima consente di trasformare il monitor in un hub per le videoconferenze: offre una risoluzione Full-HD (1080p), doppio microfono con cancellazione del rumore e un “semaforo” intelligente per avvisare colleghi e familiari che l’utente risulta occupato. Il modello LC50 è modulare ed è progettato per connettersi tramite cavo USB e fissarsi magneticamente al bordo dei monitor: è Full-HD ed è dotato di doppio microfono per la cancellazione del rumore e di zoom digitale 4x.

Prezzi e disponibilità per il mercato europeo

ThinkVision M15 Mobile Monitor – dal Q3 2021 a 229 euro

ThinkVision T24m-20 – dal Q3 2021 a 299 euro

Lenovo L15 Mobile Monitor – da settembre 2021 a 229 euro

Lenovo L32p-30 – da ottobre 2021 a 479 euro

Lenovo L27m-30 – da settembre 2021 a 299 euro

ThinkVision MC50 Monitor Webcam – dal Q3 2021 a 99 euro

Lenovo LC50 Monitor Webcam – da settembre 2021 a 99 euro

Tutti i nuovi accessori della serie Lenovo Go

In aggiunta a tutti i prodotti che abbiamo visto finora, Lenovo ha presentato anche una serie di nuovi accessori della linea Lenovo Go. Sono infatti ufficiali ben 13 prodotti, che spaziano principalmente tra mouse, tastiere, power bank e cuffie (i prezzi per il mercato italiano potrebbero variare):