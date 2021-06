Gli Imperdibili eBay provano a rispondere ad Amazon con nuove offerte

Mentre su Amazon impazzano le offerte del Prime Day 2021, eBay non resta a guardare e prova a rispondere proponendo alcune offerte sui prodotti tech. Gli sconti degli Imperdibili toccano soprattutto le categorie informatica, TV e videogiochi, ma sul sito possiamo trovare tanto altro.

Le migliori offerte degli Imperdibili eBay della settimana (21-28 giugno 2021)

Le offerte degli Imperdibili eBay di questa settimana sono disponibili da questa mattina fino alle 7:59 del 28 giugno, o fino a esaurimento scorte. Le proposte che riguardano il mondo tech non sono particolarmente numerose questa volta, ma potrebbero comunque risultare interessanti per qualche acquisto mirato. Scopriamole subito.

Offerte informatica eBay

Offerte TV eBay

Offerte videogiochi eBay

Altre offerte eBay

Le offerte degli Imperdibili eBay di questa settimana non si fermano qui. Se volete consultarle tutte non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che fino a lunedì prossimo risultano ancora valide le proposte della campagna Sport & Lifestyle. Non scordate di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da non perdervi gli sconti migliori in tempo reale.

