Le cuffie Huawei FreeBuds 4 e 4i si aggiornano: ecco le novità

Gli aggiornamenti del software sono fondamentali in quanto svolgono un ruolo importante nella vita di un dispositivo. Come altri produttori, Huawei lancia costantemente nuovi aggiornamenti software per i suoi prodotti e recentemente ha rilasciato gli update per le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 4 e FreeBuds 4i.

Huawei FreeBuds 4i ottiene il supporto per la versione iOS di AI Life

L’aggiornamento del firmware alla nuova versione 1.0.0.176 aggiunge alle cuffie true wireless FreeBuds 41 il supporto per la versione iOS di AI Life e ottimizzazioni per la funzione di promemoria della salute. Huawei ha iniziato a inviare l’update in Cina, tuttavia si espanderà presto per gli utenti globali.

Le cuffie Huawei FreeBuds 4 migliorano la riduzione del rumore e la connessione Bluetooth

Le cuffie semi in-ear Huawei FreeBuds 4 recentemente rilasciate offrono varie nuove funzionalità e miglioramenti del design rispetto al modello precedente, tuttavia un nuovo aggiornamento del firmware migliora ulteriormente l’esperienza complessiva di utilizzo del dispositivo indossabile.

L’ultimo aggiornamento del firmware alla versione 1.0.0.188 include miglioramenti per la stabilità della connessione Bluetooth, ottimizza la cancellazione del rumore e gli effetti audio, inoltre aggiunge una nuova funzione di promemoria per la salute. Questo firmware è attualmente in roll out in Cina, ma presto dovrebbe essere disponibile a livello globale.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative alle cuffie in modo da essere pronti durante il periodo promozionale! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sulle migliori cuffie in-ear del mese.