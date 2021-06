Boom di vendite dei wearable di Samsung durante il Q1 2021

Se dal punto di vista mobile Samsung non può che ritenersi soddisfatto per il primo posto nella classifica globale delle vendite relative agli smartphone, non può che essere fiero dell’ottimo risultato anche per quanto riguarda la classifica mondiale dei maggiori produttori al mondo di dispositivi wearable.

Ottime prestazioni anche in Europa

Secondo i dati pubblicati da IDC in riferimento alle vendite di smartwatch, smartband e auricolari wireless durante il Q1 2021, infatti, il colosso sudcoreano si è piazzato al secondo posto in classifica con circa 11.8 milioni di dispositivi commercializzati durante i primi tre mesi del 2021. Si tratta di un buon incremento rispetto agli 8.7 milioni di dispositivi commercializzati durante lo stesso periodo del 2020, una prestazione che le ha permesso di distaccare Xiaomi di 1,6 punti percentuale, ferma in terza posizione.

Guardando la crescita annuale non possiamo non notare l’importante +35,7% del ramo wearable di Samsung mentre Apple, dal canto suo, continua a restare in pole position con il 30.1% di market share relativo al Q1 2021 con una crescita di quasi il 20% YoY; Xiaomi, invece, cede l’1,8% ma continua comunque a tenere a distanza Huawei fermo con l’8,6% di quote di mercato.

Volgendo lo sguardo al mercato più vicino al nostro, ovvero quello europeo, anche in questo caso la compagnia sudcoreana capitalizza 3,5 milioni di dispositivi commercializzati durante il Q1 2021 ed una crescita del 27.2% YoY che la pone in seconda posizione con il 16,1% di market share, nonostante il tonfo di 0.7 punti percentuali rispetto al Q1 2020 per via delle ottime prestazioni di aziende minori, come ad esempio Huami.

