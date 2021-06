Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2 si aggiornano, ma le novità potrebbero deludervi

Possessori di Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2, preparatevi ad aggiornare i vostri smartwatch. A quanto pare Samsung ha appena reso disponibile un aggiornamento per questi due dispositivi, anche se per il momento la disponibilità è stata limitata al solo mercato dei Paesi Bassi e del Belgio.

L’aggiornamento dà una lieve rinfrescata al look di Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2, introducendo alcune nuove icone per app e attività.

Le novità per Samsung Galaxy Watch 3 e Active 2

L’update pesa poco più di 70 MB per entrambi gli smartwatch di casa Samsung. Comprensibile, dal momento in cui l’aggiornamento non introduce alcuna novità sostanziale, fatta eccezione per alcune piccole modifiche apportate ad alcuni elementi grafici dell’interfaccia utente di Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Watch Active 2.

Queste modifiche grafiche riguardano l’app Meteo e l’animazione di rilevamento automatico dell’attività, come camminata o corsa. Vi aspettavate altro? Ci spiace deludervi, ma a quanto pare le novità finiscono qui!

Per quanto riguarda la disponibilità dell’aggiornamento, non si hanno ancora notizie sul quando Samsung potrebbe estenderne la disponibilità al mercato italiano, ma non dovrebbe accadere tra molto. L’aggiornamento di Samsung Galaxy Watch 2, infatti, è da qualche giorno disponibile nei Paesi Bassi e nel Belgio e quello di Samsung Galaxy Watch 3 è stato appena rilasciato in questi stessi mercati. Quando l’update sarà disponibile, sarà la stessa app Galaxy Wearable a farvelo sapere.