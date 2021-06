Tantissime offerte per il mondo del gaming su Amazon prima ancora del Prime Day

Il Prime Day di Amazon arriverà settimana prossima e sarà un grande evento ricchissimo di offerte ma se state cercando qualche aggiornamento alla vostra postazione gaming, oggi potrebbe essere il giorno giusto con le migliori offerte Amazon del giorno tutte dedicate al gaming.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 17 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 17 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Logitech G502 Hero

Il Logitech G502 Hero è uno dei mouse gaming più apprezzati dalla community, ha davvero una fan base solidissima alle spalle. I pulsanti a disposizione sono tantissimi e tutti personalizzabili (11), gli switch sono ottimi e predilige le prese Palm e Claw ma in fondo è abbastanza ergonomico per coprire tutte le esigenze di impugnatura. Il sensore ottico Hero è da 16000 dpi e può essere accuratamente tarato a qualsiasi tipo di mouse pad. I led RGB ci sono, il software di controllo è completissimo, ci sono i pesi per il bilanciamento ed in fondo, costa il giusto.

Logitech G502 Hero a 46 euro invece di 92 euro

SteelSeries Arctis 7

Le SteelSeries Arctis 7 non hanno bisogno di presentazioni, sono tra le cuffie gaming wireless più apprezzate nel mondo consumer. Hanno una qualità costruttiva senza pari, ottime le funzioni smart e una cancellazione del rumore per il microfono molto interessante. La qualità audio è davvero di altissimo livello, SteelSeries ha ottimizzato la fedeltà sonora in maniera precisa e dettagliata, il range dinamico è molto vasto, decisamente sopra la media anche di fascia premium.

SteelSeries Arctis 7 a 162 Euro invece di 179 Euro

ASUS ROG Strix HDR Gaming Monitor 27″

Asus ha portato la gamma colore del 125% sRGB ad un prezzo tutto sommato contenuto, 500 Euro netti. Il monitor ROG STRIX da 27″ con risoluzione 2K è dotato di refresh rate da 144 Hz e tecnologia FreeSync, è studiato per i gamers che non si accontentano. Il monitor è leggermente curvo per aumentare la concentrazione in fase di gioco e ha anche tutte le luci led del caso che possono essere personalizzate attraverso Aura Sync.

ASUS ROG Strix HDR Gaming Monitor 27″ a 535 Euro invece di 619 Euro

Acer Nitro 5

Il nuovo Acer Nitro 5 con Intel Core i5-10300h e scheda video dedicata RTX 3060 con 6 GB è super interessante. Non solo cpu+gpu, anche il display è degno di merito, si tratta di un 15.6 con refresh rate a 144 hz in grado di sfruttare tutti gli fps che la 3060 può generare. Va di poco fuori budget ma ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile e poi c’è una 3060 con ray tracing e dlss, è davvero il massimo.

Acer Nitro 5 a 1099 Euro con disponibilità immediata

