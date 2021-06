Le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro trapelano in una elegante colorazione bianca

Samsung ha lanciato le cuffie true wireless premium Galaxy Buds Pro lo scorso anno in varie colorazioni, ma non in una tonalità bianca. Oggi sono emerse le prime immagini della variante di colore bianco.

Samsung aveva lanciato queste cuffie in una varietà di colori, tra cui Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet, oltre a due varianti in edizione speciale, ma nessuna è completamente bianca come la versione che è trapelata oggi.

Ecco le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro nella variante bianca

Questa nuova variante delle cuffie TWS Samsung Galaxy Buds Pro sembra piuttosto elegante a giudicare dalle immagini, tuttavia non ci sono informazioni su quando l’azienda sudcoreana prevede di svelarla ufficialmente.

È possibile che Samsung presenti questa nuova variante di colore in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2021 che si terrà in agosto insieme agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 e alle nuove cuffie Galaxy Buds 2.

