Trapelano colori e design di Samsung Galaxy Buds 2 e Huawei FreeBuds 4

A due anni dal lancio delle cuffie TWS Galaxy Buds di prima generazione, Samsung è pronta per rilasciare un vero successore che potrebbe arrivare nel corso di questa estate.

Nel frattempo sono emersi i colori in cui saranno disponibili queste cuffie true wireless, oltre al design delle cuffie TWS Huawei FreeBuds 4.

Trapelano i colori delle cuffie Samsung Galaxy “Buds 2”

Le nuove cuffie Samsung Galaxy Buds saranno inizialmente offerte in quattro varianti di colore: nero, bianco, viola e verde e ci aspettiamo che arriveranno in contemporanea con la presentazione dei nuovi dispositivi pieghevoli Fold e Flip di Samsung prevista per luglio o agosto.

Tuttavia il prezzo di queste cuffie non è ancora noto, ma la numerazione del modello SM-R17* suggerisce che potrebbero rientrare nella stessa fascia di prezzo delle cuffie Samsung Galaxy Buds e Galaxy Buds+, ossia intorno ai 170 euro.

Il design di Huawei FreeBuds 4 si intravede

Le cuffie TWS Huawei FreeBuds 4 verranno fornite con una migliore cancellazione del rumore, supporto per HarmonyOS, ottima autonomia e un design leggero e confortevole.

Secondo precedenti indiscrezioni le cuffie Huawei FreeBuds 4 adotteranno un design simile alle attuali FreeBuds 3 e saranno disponibili in nuovi colori tra cui bianco, nero, rosso e argento.

Recentemente il blogger Changan Digital King ha condiviso alcune foto sfocate del prodotto dalle quali si intravede il design in-ear delle FreeBuds Pro e FreeBuds 4i lanciate in precedenza, mentre l’astuccio sembra molto simile a quello delle FreeBuds 3.

Huawei non ha ancora annunciato una data di lancio ufficiale per le cuffie Huawei FreeBuds 4, tuttavia è probabile che verranno presentate nel corso dell’evento che l’azienda ospiterà il 19 maggio.

in copertina: Samsung Galaxy Buds Pro

