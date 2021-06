Sarà questo il prossimo iPad Mini? Ecco i render leak

L’ultima revisione di iPad Mini risale al 2019, quando il più piccolo dei tablet di casa Apple era stato rivisto non tanto nel design quanto nelle specifiche tecniche. Da allora, l’intera line up di tablet con la mela morsicata ha ricevuto un nuovo design, con un linguaggio rivisto, più moderno e al passo coi tempi. Il rumoreggiato “iPad Mini 6” dovrebbe in gran parte riprendere questo nuovo linguaggio, stando al leak di Jon Prosser. Il prossimo tablet di Cupertino quindi dovrebbe ricevere il primo vero redesign dal suo debutto.

Jon Prosser è un nome piuttosto affidabile nel mondo dei leaker Apple, anche se sia il leak che i render vanno presi come sempre con le pinze. Detto questo, l’ultimo leak sembra confermare altri rumor diffusi da Bloomberg che affermano che Apple starebbe testando un nuovo iPad Mini con cornici dello schermo riviste e assenza di tasto Home. Prosser però si è spinto oltre e ha rilasciato dei render piuttosto credibili basati, a suo dire, su file CAD, schemi e immagini che ritraggono il device dal vivo. Questi render forse non sono identici al prodotto finale né a quello in fase di test ma dovrebbero essere piuttosto simili alla realtà.

Come molti device rilasciati nell’ultimo anno da Apple, il nuovo iPad Mini è completamente piatto nella parte posteriore e laterale. Come su iPad Pro ed Air di ultima generazione, il tasto home dovrebbe essere stato rimosso in favore di cornici più strette e Touch ID posizionato sul tasto di accensione/spegnimento posto nella parte alta dello chassis. Sempre secondo il report, le dimensioni dovrebbero essere molto simili a quelle del suo predecessore, con solo 3 mm di differenza in altezza e spessore.

Nello specifico, il nuovo tablet Apple dovrebbe misurare 206.3 x 137.8 x 6.1 e anche per questo nuovo iPad, la porta Lightning lascia il posto a una più convenzionale USB-C. Il “fratello minore” di iPad Air dovrebbe arrivare in tre colorazioni: oro, nero e argento. La vera novità per questo nuovo iPad Mini potrebbe essere una nuova Apple Pencil, dalle dimensioni più contenute. Diversi rumor si sono susseguiti nei mesi scorsi sostenendo che Apple avrebbe presentato una “Pencil 3”, che potrebbe essere quella che accompagnerà iPad Mini e sarebbe quindi di dimensioni ridotte rispetto a quella attuale. Anche il nuovo tablet di Cupertino dovrebbe avere connettività 5G e potrebbe montare un SoC Apple A14, con data di lancio stimata attorno alla fine dell’anno.

L’Amazon Prime Day è alle porte e potrebbe essere il momento ideale per acquistare un nuovo tablet. Per questo vi consigliamo di salvare tra i preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte Prime Day per i tablet, così da non perdere nemmeno uno sconto.