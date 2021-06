TIMVISION termina l’offerta Mondo Sport il 1 agosto: vediamo perchè

L’accordo tra Lega Serie A maschile e DAZN prevede l’assegnazione dei diritti di tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato del triennio 2021-2024. È per questo che TIM, a partire dal mese di luglio apporterà alcuni cambiamenti alle offerte Sport di TIMVISION. In particolare, le offerte che includono il Pass Sport di NOW e DAZN termineranno anche per chi è già cliente.

TIM già da fine maggio ha presentato alcune novità per le sue proposte TIMVISION, visto che dal 30 maggio non è più nemmeno possibile acquistare Mondo Sport, l’offerta da 29,99 euro includeva l’abbonamento a DAZN e Pass Sport di NOW. La nuova offerta che sostituisce quella appena citata prevede lo stesso prezzo per il solo Pass Sport di NOW ed è disponibile soltanto tramite servizio clienti. Il Pass Sport prevede la trasmissione in co-esclusiva con DAZN di 3 partite di Serie A per ogni giornata oltre al resto dei contenuti sportivi. Questa offerta passerà dagli attuali 29,99 a 14,99 euro mensili a partire dal 1° luglio.

Questa offerta nasce dall’accordo tra TIMVISION e DAZN che per i prossimi tre anni permette a TIM di trasmettere contenuti DAZN citati in precedenza. Notizie non bellissime invece per quanto riguarda gli utenti DAZN che vedranno salire il prezzo del proprio abbonamento, come vi avevamo parlato in questo articolo che spiega bene tutti i rincari. Pare inoltre che DAZN abbia rifiutato un’offerta sostanziosa da parte di Sky (che possiede NOW) per avere in co-esclusiva i restanti 7 match a giornata mancanti al suo piano Pass Sport e che stia avendo problemi per aver rescisso anticipatamente la partnership con Vodafone.