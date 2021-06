Due tablet in offerta su Amazon: Apple iPad Pro M1 cala di prezzo e per chi vuole risparmiare c’è il Galaxy Tab S6 Lite di Samsung

Cresce l’attesa per il Prime Day di Amazon che come al solito porterà tantissimo entusiasmo per la corsa alle offerte anche se quest’anno il colosso non prende un momento di pausa e anche oggi mette in campo delle offerte tech davvero invoglianti che possono far traballare qualsiasi risparmiatore.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 11 Giugno 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 11 Giugno 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

MinisForum Mini PC AMD Ryzen

Il mini PC Minis Forum con processore AMD Ryzen 7 3750H è davvero una bella macchina. Il processore integrato è quello della serie H con TDP elevato, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

MinisForumMini PC AMD Ryzen AMD Ryzen a 594 Euro invece di 699 Euro

Asus TUF Gaming Dash F15

Un notebook gaming in anteprima arriva su Amazon. Si tratta del buon Asus TUF Gaming Dash F15 con Intel Core i5 di undicesima generazione e scheda video dedicata RTX 3060. Un bel po’ di potenza che viene esaltata dal grande display da 15,6″ con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz. Si tratta di una macchina completissima con un prezzo interessante e disponibilità immediata.

Asus TUF Gaming Dash F15 a 1399 Euro con disponibilità immediata

Apple iPad Pro M1 2021

Il nuovo iPad Pro 2021 con il chip Apple Silicon M1 sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista ma che non riesce ancora ad esprire il suo massimo potenziale derivato dal chip M1. In ogni caso, è sicuramente il miglior tablet in circolazione per distacco e con il suo primo calo di prezzo per la versione da 11″ (senza display MiniLED) diventa sicuramente appetibile.

Apple iPad Pro M1 2021 a 866 Euro invece di 899 Euro

Samsung Galaxy Tab S6+ Lite

Per chi vuole risparmiare su un tablet arriva la solita buona offerta per un tablet Android, è il Samsung Galaxy Tab S6+ Lite con anche S Pen inclusa. Si tratta di un buon 10.4″ tuttofare con delle prestazioni interessanti e una buonissima durata della batteria grazie al modulo da 7040 mAh. Il suo prezzo di listino è calato già da un po’ ma oggi c’è uno sconto ancora più interessante che lo rende una validissima alternativa in ambito Android.

Samsung Galaxy Tab S6+ Lite a 269 Euro invece di 399 Euro

