Sportivo, resistente e completo: questo smartwatch ha quasi tutto e costa davvero pochissimo

Con la bella stagione, e con il miglioramento della situazione sanitaria, cresce la voglia di uscire per fare un po’ di sport all’aria aperta. Che si tratti di una camminata sportiva, di corsa, trail running, ciclismo su strada o mountain bike, uno smartwatch è indubbiamente uno dei migliori alleati a disposizione. Oggi vi parliamo di FD68 sigla dietro a cui si nasconde un dispositivo interessante ed economico, in vendita sul noto store online TomTop.

FD68, completo ed economico

Il look è quello di un orologio sportivo, con numerosi richiami ai cronografi digitali tanto in viga negli anni 80. Questo FD68 però è ricco di funzioni utili, a partire dal rilevatore di battito cardiaco, per allenarsi in maniera più accurata e avere sempre sotto controllo lo stato della propria salute.

È realizzato in acciaio e Lastics, per garantire una perfetta resistenza all’usura e all’acqua, tanto da meritarsi una certificazione IP67. Dispone di uno schermo da 1,3 pollici con risoluzione di 240 x 240 pixel, protetto da un vetro temperato anti graffio per avere sempre una chiara visione dei dati misurati. Per quanto riguarda le funzioni sportive lo smartwatch FD68 è in grado di monitorare il battito cardiaco grazie a un sensore ottico segnalando variazioni repentine del battito.

Non mancano le classiche funzioni di fitness tracking come il conteggio dei passi, delle calorie consumate e la misurazione della qualità del sonno, per scoprire come dormire meglio. Sono presenti numerose modalità sportive, per tracciare le principali attività, incluso il ciclismo e grazie al cinturino in TPU non vi accorgerete quasi di averlo al polso.

Molto semplice anche il controllo, con un singolo tocco per passare tra le varie funzioni, mentre la batteria d 260 mAh garantisce una buona autonomia. Sono ben sei le colorazioni tra cui scegliere: nero, camouflage, verde, navy blu, rosa e rosso. A seguire il link per acquistarlo su TomTop a un prezzo strepitoso.

Informazione Pubblicitaria