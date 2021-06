Naruto Shippuden: ecco titoli e anticipazioni degli episodi del 9 giugno

Mediaset ha pubblicato online i titoli e le anticipazioni dei prossimi cinque appuntamenti consecutivi di Naruto Shippuden.

Gli episodi inediti doppiati in italiano andranno in onda in TV questa sera a partire dalle 21:15 su Mediaset Italia 2 e verranno trasmessi anche il giorno dopo in seconda serata sullo stesso canale.

Naruto Shippuden: anticipazioni degli episodi del 9 giugno

Questa settimana la storia riprende con l’episodio numero 359. A seguire titoli e breve sinossi delle cinque puntate.

Episodio 359 – La notte della tragedia : “Itachi viene promosso capitano e diventa un subordinato di Danzo, al quale rivela che il Clan Uchiha è sempre più diffidente nei confronti del villaggio“.

: “Itachi viene promosso capitano e diventa un subordinato di Danzo, al quale rivela che il Clan Uchiha è sempre più diffidente nei confronti del villaggio“. Episodio 360 – Maestro Jonin : “Kakashi, dopo essere stato nominato supervisore Jonin, ricorda quando fu sottoposto, insieme a Rin ed Obito, alla prova dei campanelli da Minato“.

: “Kakashi, dopo essere stato nominato supervisore Jonin, ricorda quando fu sottoposto, insieme a Rin ed Obito, alla prova dei campanelli da Minato“. Episodio 361 – La squadra sette : “Sarutobi assegna un nuovo team a Kakashi, formato da Naruto, Sasuke e Sakura. Naruto è il figlio di Minato ed è considerato un buono a nulla e l’ultimo della classe“.

: “Sarutobi assegna un nuovo team a Kakashi, formato da Naruto, Sasuke e Sakura. Naruto è il figlio di Minato ed è considerato un buono a nulla e l’ultimo della classe“. Episodio 362 – La determinazione di Kakashi : “Naruto attacca Madara che respinge l’attacco grazie al suo ventaglio. Kakashi si interroga ancora sul perché Obito si sia alleato con l’ex-capo degli Uchiha“.

: “Naruto attacca Madara che respinge l’attacco grazie al suo ventaglio. Kakashi si interroga ancora sul perché Obito si sia alleato con l’ex-capo degli Uchiha“. Episodio 363 – La tecnica dell’esercito alleato dei Ninja: “Madara ed Obito si legano al Decacoda, a Naruto, e insieme a Bee attacca la bestia, creando un diversivo con il Kamui di Kakashi“.

Per quanto riguarda il cast dei doppiatori segnaliamo Leonardo Graziano nei panni di Naruto Uzumaki, Emanuela Pacotto in quelli di Sakura Haruno, Alessandro Rigotti interprete di Sasuke Uchiha, Lorenzo Scattorin nel ruolo di Umino Iruka, Marco Balzarotti in quello di Asuma Sarutobi, Ivo De Palma in quello di Maito Gai e Claudio Moneta in quello di Kakashi Hatake.

