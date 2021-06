Non perderti Loki, da oggi il primo episodio gratis per gli abbonati Disney+

Non perderti Loki, da oggi il primo episodio gratis per gli abbonati...

La serie tv Loki debutta ufficialmente oggi su Disney+, la piattaforma streaming di Disney, con il primo episodio intitolato “Gloriosi propositi”. Il protagonista della serie, interpretato da Tom Hiddleston, si trova al cospetto della Time Variance Authority, dopo aver sottratto il Tesseract nel capitolo conclusivo della saga degli Avengers (Avengers: Endgame). A dirigere la nuova serie Marvel è la regista Kate Herron, che ha voluto introdurre l’elemento dell’introspezione come valore fondante della trama, andando così a superare il datato genere supereroistico per approdare a un più congeniale thriller crime.

Loki: da quanti episodi è composta la serie?

La prima stagione della serie televisiva Loki è composta in totale da 6 episodi, della durata ciascuno di 40-50 minuti. Il primo episodio, disponibile da oggi sulla piattaforma Disney+, dura per l’esattezza 51 minuti.

Quando esce il prossimo episodio?

Disney Plus prevede l’uscita di un nuovo episodio ogni settimana al mercoledì. Ecco, dunque, il calendario completo di uscita di tutti e 6 gli episodi di Loki:

9 giugno: 1° episodio

16 giugno: 2° episodio

23 giugno: 3° episodio

30 giugno: 4° episodio

7 luglio: 5° episodio

14 luglio: 6° episodio

A che ora esce?

In Italia ogni nuovo episodio di Loki esce alle ore 9:00 del mattino. Negli Stati Uniti, invece, l’uscita su Disney+ è fissata per la mezzanotte. Ciò non deve comunque stupire più di tanto, perché quando in Italia sono le 9:00, nella costa ovest degli USA sono infatti le 24:00.

