Oggi Berrettini sfida Djokovic ai quarti di finale del Roland Garros, la programmazione tv dell’incontro

Le tribune del Philippe-Chatrier faranno da cornice questa sera all’attesissimo quarto di finale del Roland Garros 2021 tra il nostro Matteo Berrettini e il numero uno del mondo Novak Djokovic. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Berrettini-Djokovic, il match più atteso di giornata, dopo lo storico lunedì che ha visto in campo i baby fenomeni Sinner e Musetti contro Nadal e lo stesso Nole.

Dove vedere Berrettini-Djokovic in TV

La partita di oggi tra Berrettini e Djokovic sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, canale 210 di Sky. L’inizio dell’incontro è previsto non prima delle ore 20. Qui in Italia, lo ricordiamo, Eurosport ha l’esclusiva di tre Slam sui quattro in programma ogni anno: Australian Open, Roland Garros e US Open, mentre il torneo di Wimbledon sarà trasmesso in esclusiva da Sky dal 28 giugno all’11 luglio.

Dove vedere Berrettini oggi in streaming

Il match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2021 Berrettini-Djokovic sarà disponibile in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, TIMVision, Sky Go, NOW, DAZN.

Eurosport Player è la piattaforma streaming di Eurosport e ospita l’intera programmazione televisiva di Eurosport. L’abbonamento annuale è disponibile al prezzo promozionale di 29,99 euro (prezzo scontato del 50%), mentre quello mensile costa 4,99 euro.

Per vedere Eurosport su Discovery+ è necessario invece sottoscrivere l’abbonamento Discovery+ e Eurosport, al prezzo di 7,99 euro.

TIMVision, il servizio streaming on demand disponibile gratuitamente per i clienti di rete fissa TIM, include per i primi 12 mesi la visione dei grandi eventi sportivi di Eurosport Player.

Sky Go è la piattaforma fruibile senza costi aggiuntivi dai clienti Sky (scopri qui le ultime offerte in promo), sia da computer all’indirizzo skygo.sky.it sia da smartphone tramite l’omonima app, disponibile su Android e iOS.

NOW è sempre collegato a Sky, ma ha il vantaggio di concedere la disdetta senza costi ogni volta che lo si desidera. Eurosport è nel pass Sport 1 Mese, attivabile online a 14,99 euro al mese.

Anche DAZN ospita i canali Eurosport 1 e Eurosport 2, inclusi nell’abbonamento a 9,99 euro al mese (19,99 euro dal 1° luglio).

