ORTUR Laser Master 2 Pro porta l’incisione laser nella case di tutti

Ci sono voluti nove mesi di ricerca e sviluppo da parte del team di ORTUR per ottenere una esperienza di incisione laser ad alta qualità destinata all’utente medio e con un prezzo accessibile. Il nuovo dispositivo si chiama ORTUR Laser Master 2 Pro e può trovare spazio in qualsiasi garage o studio domestico per consentire a chiunque di realizzare delle incisioni a basso costo.

ORTUR Laser Master 2 Pro in offerta

Laser Master 2 Pro può contare su una precisione assoluta, 0,08 x 0,15 millimetri, e grazie alla precisione a 12 bit è in grado di realizzare dettagli foto realistici grazie a oltre 1.000 toni di grigio. Si tratta di un risultato quattro volte migliore rispetto agli altri modelli presenti sul mercato, con la possibilità di modulare la potenza del laser da 1 a 40 watt.

Anche l’algoritmo di movimento del meccanismo di incisione è stato migliorato, permettendo di raggiungere una velocità di 10.000 mm/min, oltre il doppio rispetto al modello precedente. Grande anche la velocità di trasmissione dei dati, utilizzando un’interfaccia UDB CDC che permette di raggiungere un baud rate di 2.000.000. Questo non va a inficiare la sicurezza, visto che tutti i prodotti ORTUR sono sottoposti a rigidi controlli da parte di enti certificati.

I materiali utilizzati sono di alta qualità, il cablaggio della testina è progettato per resistere a oltre 5 milioni di piegamenti, ed è possibile utilizzare l’incisore laser per 24 ore di fila senza che si verifichi alcun problema. Non mancano i sistemi di sicurezza, che interrompono il raggio laser se la macchina viene spostata, o se l’oggetto da incidere viene mosso.

Allo stesso modo se il computer va in errore durante il processo di stampa o il motore si ferma per un guasto, il laser viene spento per evitare danni. Nel caso in cui dovessero svilupparsi fiamme scatterà un allarme sonoro e visivo e per maggiore sicurezza è presente un pulsante di emergenza che spegne istantaneamente la macchina.

ORTUR Laser Master 2 Pro è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di lancio di 399,99 dollari (invece di 449,99 dollari) meno di 330 euro e i primi cinque acquirenti di ogni giorno potranno ricevere un comodo accessorio in omaggio. Utilizzando il codice sconto ORTUR PRO potrete risparmiare altri 10 dollari, pagando la macchina 38,99 dollari.

