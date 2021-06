Abbiamo associato i personaggi di Raya e l’ultimo drago alle Case di Hogwarts

Raya e l’ultimo drago, il nuovo film d’animazione Disney disponibile sulla piattaforma streaming Disney+, ha già ricevuto numerose recensioni positive da parte degli addetti ai lavori, sia all’estero che qui in Italia. D’altronde era un successo annunciato, alla luce di quanto già visto e letto a marzo, quando la pellicola venne resa disponibile sempre su Disney+ ma a pagamento.

In rete si possono trovare diverse chiavi di lettura sul film, tra cui una che associa i personaggi di Raya e l’ultimo drago alle Case di Hogwarts, la mitica Scuola di Magia e Stregoneria in cui sono ambientati i romanzi e i titoli cinematografici di Harry Potter.

I personaggi di Raya e l’ultimo drago e le Case di Hogwarts: facciamo un passo indietro

Dopo una prima visione di Raya e l’ultimo drago, se agli utenti venisse chiesto di indicare una Casa di Hogwarts, 9 su 10 risponderebbero Grifondoro. Lealtà, cortesia, rispetto, ma anche coraggio e nobiltà d’anima: questi i tratti distintivi che accomunano tutti i Grifondoro, qualità che si ritrovano nella stessa protagonista Raya. Volendo, però, l’analisi potrebbe essere ampliate a tutte e quattro le Case:

Tassorosso

Corvonero

Serpeverde

Grifondoro

Tassorosso è la Casa più completa presente all’interno del Castello di Hogwarts. Gli appartenenti a Tassorosso sono pazienti, corretti e instancabili lavoratori, oltre ad anteporre l’amicizia a tutto il resto.

Diversi, invece, i tratti di Corvonero, gli stessi della strega Corinna Corvonero, una delle fondatrici di Hogwarts: intelligenza al primo posto, seguita a ruota da curiosità e creatività. Inoltre, i membri di questa Casa sono eccentrici e incompresi dalla maggior parte delle persone.

L’ultima Casa che manca all’appello è Serpeverde, fondata da Salazar Serpeverde. Le caratteristiche peculiari di ciascun membro appartenente a questa “stanza” sono ambizione, astuzia e intraprendenza.

E dopo questa doverosa premessa, siamo finalmente pronti ad associare i principali personaggi ammirati in Raya e l’ultimo drago a una delle quattro Case del Castello di Hogwarts.

Le associazioni dei personaggi di Raya e l’ultimo drago alle Case di Hogwarts

Di seguito l’elenco dei principali personaggi di Raya and the last Dragon e l’associazione per ciascuno di loro a una delle quattro Case di Hogwarts:

Raya – Grifondoro : per la sua determinazione e il coraggio dimostrati ogni volta di fronte al pericolo

: per la sua determinazione e il coraggio dimostrati ogni volta di fronte al pericolo Sisu – Tassorosso : per il suo entusiasmo nel scoprire ogni giorno un mondo nuovo e una fede incrollabile nei confronti di un destino migliore

: per il suo entusiasmo nel scoprire ogni giorno un mondo nuovo e una fede incrollabile nei confronti di un destino migliore Benja – Tassorosso : per l’aiuto offerto al suo popolo e, al tempo stesso, il suo essere gentile e fedele nonostante una situazione non semplice

: per l’aiuto offerto al suo popolo e, al tempo stesso, il suo essere gentile e fedele nonostante una situazione non semplice Tong – Grifondoro : per il suo coraggio nell’affrontare accanto a Raya i nemici nella decisiva battaglia finale

: per il suo coraggio nell’affrontare accanto a Raya i nemici nella decisiva battaglia finale Boun – Tassorosso : per la sua fedeltà e l’aiuto prezioso offerto a Raya (è lui il proprietario della nave usata da Raya per proseguire il viaggio)

: per la sua fedeltà e l’aiuto prezioso offerto a Raya (è lui il proprietario della nave usata da Raya per proseguire il viaggio) Namaari – Serpeverde : per la sua grande intelligenza e astuzia, che usa dapprima per ingannare Raya, salvo poi aiutarla a salvare il mondo

: per la sua grande intelligenza e astuzia, che usa dapprima per ingannare Raya, salvo poi aiutarla a salvare il mondo Tuk Tuk – Tassorosso : per l’aiuto incondizionato offerto alla protagonista dall’inizio alla fine

: per l’aiuto incondizionato offerto alla protagonista dall’inizio alla fine Virana – Serpeverde : per l’intelligenza – e al tempo stesso spietatezza – dimostrate alla guida dei Tung

: per l’intelligenza – e al tempo stesso spietatezza – dimostrate alla guida dei Tung Noi – Corvonero : per la sua profonda intelligenza, messa alla fine a servizio di Raya per aiutarla a portare a termine la missione con successo

: per la sua profonda intelligenza, messa alla fine a servizio di Raya per aiutarla a portare a termine la missione con successo Dang Hu – Serpeverde: per la sua grande astuzia nell’ingannare gli altri, rivelandosi poi come tra i personaggi più cattivi della storia, seguendo in qualche modo l’esempio di Tom Riddle (Lord Voldemort)

