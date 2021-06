Raya e l’ultimo drago da oggi disponibile gratis per gli abbonati

A distanza di due mesi dall’uscita, il film d’animazione Raya e l’ultimo drago è disponibile da oggi gratis per gli abbonati alla piattaforma Disney+, il servizio streaming on demand della Disney. Il nuovo capolavoro firmato Walt Disney Animation Studios ha ricevuto un’ottima accoglienza dalla critica, a conferma del grande lavoro svolto dai registi Carlos Lopez Estrada e Don Hall, oltre che dagli sceneggiatori Adele Lim e Qui Nguyen.

“Un’opera meravigliosa, che presenta una costruzione del mondo elaborata e ambiziosa, con delle immagini straordinarie e un incredibile team di doppiatori. È un film con una trama elaborata e tanti personaggi da portare avanti, ma i risultati sono sia impressionanti che entusiasmanti” affermava a inizio marzo di quest’anno The Wrap, il sito web statunitense creato dalla nota giornalista Sharon Waxman (ex corrispondente per The Washington Post e The New York Times).

Dove vedere Raya e l’ultimo drago gratis

La visione gratuita del film animato Raya e l’ultimo drago è disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati. L’abbonamento consente agli utenti di accedere a un infinito catalogo di film e serie tv Disney, oltre che a una marea di contenuti prodotti da Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, il sesto e ultimo brand che include le produzioni di 20th Television, Abc Signature, 20th Century Studios, FX Productions e Searchlight Pictures.

Una volta sottoscritto l’abbonamento, trovi Raya e l’ultimo drago nella sezione “Novità su Disney+” oppure nel catalogo “Disney” sotto l’intestazione “In primo piano”. Se non lo vedi subito, puoi usare la funzione “Ricerca” (lente d’ingrandimento in basso a sinistra), attraverso la quale basterà digitare il nome del film per trovarlo e avviare la riproduzione.

