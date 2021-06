Le Pixel Buds A-Series sono ufficiali: le cuffie true wireless di Google si fanno economiche

Google presenta oggi un nuovo paio di cuffie true wireless di fascia medio alta di tipo in-ear, le Google Pixel Buds A-Series. Vantano varie caratteristiche tecniche interessanti e alcune chicche degne di nota, come la funzione di traduzione tramite Google Assistant, il suono adattivo e un’autonomia notevole che, nonostante le dimensioni contenute, garantisce ben 5 ore di riproduzione musicale continua.

Caratteristiche e funzioni delle Google Pixel Buds A-Series

La resa sonora delle Google Pixel Buds A-Series è questione degli altoparlanti, dotati di driver dinamici da 12 mm; la gestione è riservata ai controlli tattili che permettono di controllare la riproduzione musicale, le chiamate e l’intervento di Google Assistant, assistente che consente anche di alzare o abbassare il volume ed attivare alcune curiose funzioni come la traduzione in tempo reale. Si tratta di una delle funzionalità più interessanti di queste cuffie, compatibile con qualsiasi smartphone con Android 6.0 o versioni successive, che viene in supporto dell’utente all’occorrenza, pronunciando un semplice “Hey Google, aiutami a parlare inglese”.

Molto utile anche la funzione “Suono adattivo” che, grazie ai due microfoni beamforming integrati, permette di regolare automaticamente il volume in base al rumore ambientale, per chiamate (grazie anche alla riduzione del volume passiva) e, in generale, per un ascolto più godibile in viaggio o negli spostamenti quotidiani.

Questione sensori e connettività, le Google Pixel Buds A-Series sono dotate di Bluetooth 5.0, di sensori di prossimità che consentono di mettere in pausa e riprendere l’ascolto automaticamente e del Fast Pair che si attiva all’apertura della custodia di ricarica (con Android 6.0 o più recenti).

L’autonomia, come anticipato, è notevole. Google dichiara fino a 5 ore di riproduzione musicale e 2,5 di conversazione, numeri che salgono rispettivamente a 24 e a 12 ore se ci si serve della custodia di ricarica, che permette inoltre di guadagnare 3 ore di ascolto in un quarto d’ora di ricarica (per uno 0-100 ci vuole invece un’ora).

Design e immagini delle Google Pixel Buds A-Series

Google ha optato per un’estetica classica per queste Pixel Buds A-Series: gli auricolari sono dotati di tre inserti intercambiabili e di un archetto stabilizzatore a garanzia di maggior saldezza, anche in ottica di un uso sportivo magari; la custodia di ricarica è invece a forma d’uovo, dalle dimensioni abbastanza contenute.

La certificazione IPX4 indica che le cuffie sono resistenti all’acqua e al sudore, cuffie che, a differenza della custodia, in entrambi i casi bianca, sono disponibili in due colorazioni: in bianco (Clearly White) e verde oliva (Dark Olive).

Queste infine le dimensioni e il peso delle Google Pixel Buds-A Series:

cuffie: 10,7 x 29,3 x 17,5 mm; 5 grammi ciascuna,

custodia: 63 x 47 x 25 mm; 43 grammi.

Prezzo e disponibilità delle Google Pixel Buds A-Series

Le cuffie Google Pixel Buds A-Series sono disponibili all’acquisto a un prezzo di listino pari a 99 euro.