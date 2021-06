Apple TV è disponibile su NVIDIA SHIELD TV e tutti i dispositivi Android TV

Apple ha rilasciato l’app Apple TV per Google TV a febbraio, ma purtroppo NVIDIA SHIELD TV è stata esclusa. In questi giorni NVIDIA ha condiviso i dettagli in merito all’arrivo di Apple TV sulla piattaforma.

Ora è possibile installare l’app Apple TV sulle unità SHIELD TV e accedere agli abbonamenti Apple TV+ e in particolare a tutti i contenuti originali di Apple.

Apple TV è disponibile su NVIDIA SHIELD TV e non solo

NVIDIA afferma che gli utenti potranno visionare i contenuti in qualità 4K HDR con supporto Dolby Atmos e che potranno utilizzare Google Assistant per controllare Apple TV, sia per quanto riguarda i controlli di riproduzione che per le ricerche di contenuti.

Gli utenti possono aspettarsi l’upscaling 4K di qualità tipico di NVIDIA SHIELD TV per i contenti che non sono in 4K, inoltre Apple TV ora è disponibile per tutti i dispositivi Android TV, non solo per le unità SHIELD.

Con l’occasione vi ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative alle smart TV in modo da essere pronti durante il periodo promozionale!

Leggi anche: Apple TV+ novità giugno 2021: film, serie tv e originals