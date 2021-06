OnePlus Watch riceve un aggiornamento ricco di nuove funzioni

OnePlus Watch, il primo approccio del popolare produttore cinese con il mondo degli smartwatch, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento firmware che lo arricchisce di alcune nuove funzioni.

Esattamente come accade con tutti gli smartphone del brand, anche il roll out di questo nuovo update è stato comunicato con un thread sul forum ufficiale di OnePlus.

OnePlus Watch: le novità dell’aggiornamento B.52

Con l’aggiornamento alla versione firmware B.52, viene migliorata la complessiva esperienza utente offerta da OnePlus Watch e, soprattutto, vengono introdotte delle nuove funzioni legate all’ambito fitness.

In particolare, sono state introdotte: delle nuove modalità di allenamento, che portano così il totale a oltre 110; la funzione Marathon running e la AI Outfit watchface, che avevamo già trovato a bordo di OPPO Watch (ecco la nostra recensione). Inoltre, il produttore invita esplicitamente gli utenti ad effettuare un tap sulle varie watchface per scoprire eventuali funzioni nascoste.

Ecco il changelog ufficiale completo:

Add multiple workout modes. Now you have more than 110 workout modes;

Add Marathon running function;

Add AI Outfit watchface function.

Use tip:

Try to tap the screen on some watch face, you may find a hidden funtion!

Come aggiornare OnePlus Watch

Lo stesso thread sul forum ufficiale contiene un paio di consigli da seguire per installare l’aggiornamento firmware su OnePlus Watch: innanzitutto, assicurarsi che la batteria dello smartwatch sia superiore al 40% di carica residua; in secondo luogo, tenere lo smartwatch vicino allo smartphone abbinato e ad esso collegato via Bluetooth durante l’installazione dell’aggiornamento.

Infine, vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day 2021 si avvicina, dunque vi conviene aggiungere ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relative agli smartwatch in modo da essere pronti durante il periodo promozionale! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori smartwatch del mese.