Fitbit Ace 3 Special Edition: Minions è il gadget perfetto per i più piccini!

Pensate che lo smartwatch sia un dispositivo per i soli adulti? Vi sbagliate. Sono sempre più, infatti, le aziende che hanno lanciato orologi intelligenti pensati esclusivamente per i bambini, tra cui Fitbit.

Oggi, Fitbit ha presentato Ace 3 Special Edition: Minions, un dispositivo progettato per aiutare i bambini con un’età superiore ai sei anni a rimanere attivi e in movimento, senza però rinunciare al divertimento, grazie ad alcuni dei personaggi più amati di tutti i tempi. I Minions, appunto.

Fitbit Ace 3 nella edizione Minions è un sogno per i bambini

Fitbit Ace 3 Special Edition: Minions presenta un cinturino in silicone Giallo Minion, con una trama che richiama i personaggi in rilievo e che può essere sostituito con i nuovi cinturini nei colori Cattivissimo Blu e Nero Minions.

Anche il quadrante dello smartwatch è a tema “Minions” e si anima man mano che il bambino raggiunge i propri obiettivi personalizzati di passi o minuti attivi, ad esempio mostrando i Minions che corrono, ballano, che vanno sullo skateboard, che nuotano o impegnati in altre divertenti attività. Ma non finisce qui! Perché Fitbit Ace 3 Special Edition: Minions presenta una serie di badge di attività personalizzati a tema con tre dei Minions più amati: Stuart, Kevin e Bob.

Presto, i badge verranno resi disponibili per tutti gli utenti Fitbit per celebrare sull’app i progressi compiuti, motivando gli utenti – grandi o piccoli che siano – a raggiungere i loro obiettivi giornalieri di attività.

Dal punto di vista delle funzionalità rivolte alla sicurezza, questa edizione speciale dedicata al mondo dei Minions non è meno ricca rispetto agli altri smartwatch della serie Ace. I genitori possono configurare un account famiglia nell’app Fitbit per accedere ai controlli e alle protezioni sulla privacy e controllare l’attività dei figli dall’area “Vista genitore”, nonché scegliere quali esperienze mostrare sull’app e approvare o meno le richieste di amicizia.

“I genitori e i bambini amano i nostri tracker di attività e sonno Ace per le loro funzioni coinvolgenti e motivanti che ispirano i più piccoli a rimanere attivi e sviluppare sane abitudini“, ha affermato Alison Ross Powers, Head of Global Strategic Partnerships per Fitbit in Google. “L’introduzione dei Minionsideati da Illumination nella famiglia Ace offre nuove e divertenti funzioni che renderanno l’esperienza Fitbit ancora più entusiasmante, aiutando i bambini a muoversi insieme ai loro personaggi preferiti.“

Fitbit Ace 3 Special Edition: Minions è disponibile a partire da oggi sul sito ufficiale di Fitbit e presso i principali rivenditori al prezzo di 79,99 euro. I cinturini sagomati in silicone a tema Minions sono disponibili al prezzo di 29,99 euro, mentre i cinturini Classic in silicone sono disponibili nelle colorazioni Nero con fibbia Rosso sport e Blu cosmico con fibbia Verde spaziale al prezzo di 24,99 euro.

