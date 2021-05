Intel annuncia al Computex 2021 due nuovi processori che fanno segnare un record

In occasione del Computex 2021, svoltosi virtualmente a causa della pandemia, Intel ha annunciato due nuovi processori della linea Intel Core di 11a generazione e un modem 5G. Si tratta di novità dedicate al mondo dei notebook con sistema operativo Windows.

I nuovi Intel Core di 11a generazione si spingono fino a 5 GHz

Intel presenta Intel Core i7-1195G7 e i5-1155G7, allargando la famiglia di processori di 11a generazione e continuando a offrire produttività, funzioni di collaborazione, creazione, gaming e intrattenimento a bordo di notebook thin-and-light. Con le due novità appena svelate al Computex, Intel spinge le frequenze fino a 5 GHz, il che costituisce un record per questo genere di dispositivi.

In base a quanto riporta l’azienda californiana, rispetto alla concorrenza i prodotti che disporranno dei processori Intel Core di 11a generazione potranno avere fino al 25% di vantaggio nelle prestazioni complessive, consentiranno agli ISV di ottimizzare con transcoding fino a otto volte più veloce e video editing fino a due volte più veloce e saranno in grado di restituire un gameplay a 1080p sui titoli più recenti, con frame rate fino a 2,7 volte maggiori.

Il Wi-Fi 6E è stato l’aggiornamento più significativo nel campo del Wi-Fi per i prodotti consumer, e Intel ha presentato le prime soluzioni a inizio anno. Alcuni prodotti con processori di 11a generazione potranno offrire Intel Wi-Fi 6E (Gig+), con minore latenza e maggiore affidabilità grazie a segnali senza ostacoli nella nuova banda 6 GHz.

“Abbiamo preso il miglior processore al mondo per laptop Windows thin-and-light e ne abbiamo ulteriormente migliorato l’esperienza d’uso con l’aggiunta dei nostri due nuovi processori Intel® Core™ di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe“, ha commentato Chris Walker, Intel Corporate Vice President e General Manager, Mobility Client Platforms. Per la fine dell’anno solare Intel prevede più di 60 prodotti basati su Intel Core i7-1195G7 e i5-1155G7 con laptop targati Acer, ASUS, Lenovo e MSI che saranno già disponibili da quest’estate e quasi 250 prodotti previsti per le festività invernali.

Intel 5G Solution 5000: la prima soluzione 5G M.2

Intel presenta anche la sua prima soluzione 5G M.2 certificata dalle compagnie di telecomunicazioni a livello mondiale. Intel 5G Solution 5000, realizzato in collaborazione con MediaTek e con Fibocom, mette a disposizione un incremento di velocità di quasi cinque volte quella ottenuta da Intel Gigabit LTE.

Insieme al Wi-Fi 6E (Gig+), costituisce il presente e il futuro della connettività rapida. Intel 5G Solution 5000 dovrebbe debuttare sul mercato entro quest’anno e si allargherà a tantissimi prodotti nel corso del 2022.

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop, vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day 2021 si sta avvicinando: potete iniziare a salvare tra i preferiti la nostra pagina dedicata alle migliori offerte sui notebook.