Tineco iFloor 3 è in offerta su Amazon a un super prezzo

Se i robot aspirapolvere sono diventati ormai un aiuto indispensabile in casa, manca ancora qualcosa che sia in grado di pulire autonomamente la casa, un robot che possa lavare e aspirare i pavimenti da solo. In attesa che arrivi una soluzione valida, potete sempre rivolgervi a Tineco, che con una spesa tutto sommato contenuta vi offre una soluzione molto comoda, per aspirare lo sporco e lavare i pavimenti in una sola passata.

Tineco iFloor 3 è in offerta su Amazon

Vi abbiamo già parlato qualche tempo fa delle soluzioni Tineco, con la recensione di Floor One S3, un modello particolarmente evoluto pensato per rendere più agevole la pulizia domestica. Il solo freno al suo acquisto potrebbe essere il prezzo, anche se grazie al nostro coupon potevate averlo a poco più di 300 euro.

Da oggi, e fino al 13 giugno, potete approfittare di una grande offerta valida su Amazon, che vi permetterà di acquistare Tineco iFloor 3, il “fratello minore” di Floor One S3, a un ottimo presso, un’occasione da non perdere. Parliamo ancora una volta di una lavapavimenti cordless, con doppia funzione di aspirazione e lavaggio del pavimento, per fare lo stesso lavoro in metà tempo e avere solo un dispositivo da utilizzare.

Una delle cose più belle di Tineco iFloor 3 è la funzione di lavaggio automatico, che vi eviterà quello che accade solitamente con un aspirapolvere e un mocio. A fine pulizia dovete lavare anche i due strumenti, cosa superflua con questa lavapavimenti. Basta svuotare il contenitore dell’acqua sporca, riempire quello dell’acqua pulita, e appoggiare iFloor 3 sulla sua base di ricarica.

Premendo un pulsante verrà avviata la procedura di pulizia automatica del rullo e dei condotti interni, così da averlo pronto all’uso per il lavaggio successivo. Grazie al motore digitale senza spazzole il funzionamento è molto silenzioso, e la carica della batteria consente di pulire abitazioni di medie dimensioni senza dover ricorrere alla ricarica (che impiega comunque circa 4 ore). Nella base di ricarica potete alloggiare anche gli accessori, quello per la pulizia manuale e i filtri aggiuntivi, così da averli sempre a portata di mano.

La funzione di aspirazione dopo il lavaggio permette di avere il pavimento quasi asciutto fin dl primo passaggio, mentre i due serbatoi separati consentono di lavare il pavimento con acqua sempre pulita, a differenza di quanto accade con la maggior parte dei moci in circolazione. E a differenza dei robot aspirapolvere, nei quali potete utilizzare solo acqua fredda senza detersivo, qui potete utilizzare acqua calda e il detersivo fornito in dotazione. per la massima igiene possibile.

Potete acquistare Tineco iFloor 3 su Amazon a soli 250 euro grazie al codice sconto tinecoi3 che vi farà risparmiare 30 euro e spuntando la casella visibile nella pagina Amazon per risparmiare altri 49 euro. Affrettatevi perché la promozione scade il prossimo 13 giugno.

Informazione Pubblicitaria