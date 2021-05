La simpatica rana del meteo di Google è in arrivo anche sui Nest Hub

Dopo il corposo aggiornamento dello scorso febbraio e dell’arrivo un po’ a sorpresa di Fuchsia OS in roll out graduale sui Google Nest Hub di prima generazione, Google ha rilasciato un piccolo aggiornamento lato server che vede protagonista “Froggy”, la simpatica rana che accompagna le grafiche del meteo sull’app Google di tutti gli smartphone Android. Oltre a Nest Hub ha ricevuto questo aggiornamento anche Nest Hub Max. Sorprendentemente i primi smart display a vedere questo cambiamento furono quelli di Lenovo, scelta quanto mai strana, visto il forte legame della rana con Google.

Dopo tre mesi di test dunque Froggy diventa una cornice digitale per il display smart di Google selezionabile tramite l’app Home. Basta semplicemente andare sulle impostazioni del dispositivo, selezionare il menù della cornice digitale e andare in “Esperimenti” per trovarla. Alternativamente basta chiedere “Hey Google, cambia la cornice della foto”. Una volta selezionata lo sfondo della rana del meteo, troveremo l’ora in basso a sinistra con accanto il meteo attuale e le previsioni dei due giorni successivi. Il resto delle notifiche invece lo troveremo sul lato destro dello schermo.

Stranamente questa opzione non è ancora disponibile sul Google Nest Hub di seconda generazione, uno dei migliori smart display sul mercato. In ogni caso, questo sfondo viene aggiornato periodicamente durante il giorno in base alle condizioni meteo di quel momento. Questa piccola aggiunta denota sicuramente una sempre maggiore attenzione ai particolari da parte del colosso americano.

