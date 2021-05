Da Trony è arrivato il “Raddoppio europeo”: ecco il volantino valido fino al 18 giugno

Oggi in casa Trony è tempo del Raddoppio europeo: ecco il nome dell’ultimo volantino della nota catena di elettronica che offre sconti fino al 40% – oltre a buoni sconto da 20 euro – e la possibilità di richiedere il finanziamento a tasso zero su tantissimi prodotti, tra cui non mancano TV, notebook ed elettrodomestici.

Volantino Trony “Raddoppio europeo”

Il volantino di Trony, valido fino al 18 giugno 2021 e in (quasi) punti vendita, propone offerte piuttosto interessanti anche su una buona selezione di smartphone Android, per i quali è previsto uno sconto fino al 30% e, in taluni casi, la possibilità di usufruire di un finanziamento in 20 rate a tasso zero. A dirla tutta, gli smartphone in promozione non sono poi così tanti, ma abbiamo comunque deciso di segnalarvi le migliori, cui si aggiungono alcune TV e notebook (NdR, nella galleria a fine articolo sono presenti gli altri prodotti in promo).

Offerte smartphone

Redmi 9T a 179,95 euro

a 179,95 euro OPPO A73 5G a 249,95 euro

a 249,95 euro Motorola Moto E6i a 99,25 euro

a 99,25 euro Samsung Galaxy S20 FE a 499,95 euro

a 499,95 euro Samsung Galaxy S21+ 5G a 849,95 euro

Offerte smart TV e notebook

LG Smart TV 55″ OLED55GX a 1799 euro

a 1799 euro Acer Notebook A315-56-36P a 499,95 euro

a 499,95 euro LG Smart TV 55″ UHD 55UP7800 a 599 euro

a 599 euro Lenovo Notebook Flex 5 14ARE05 a 699,95 euro

a 699,95 euro Samsung Smart TV 43″ UHD QE43Q60A a 649,95 euro

Magari gli smartphone Android non godono – tenendo conto anche dello street price – di offerte eccezionali, ma il nuovo volantino di Trony potrebbe comunque rappresentare l’occasione giusta per acquistare un frigorifero o una TV, specie se consideriamo i buoni sconto da 20 euro per ogni 100 euro di spesa effettuata.