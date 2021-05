Sharp GX-BT60 è il gadget perfetto per l’estate: speaker Bluetooth a meno di 30 euro

GX-BT60 è il nuovo speaker Bluetooth di casa Sharp, dal design compatto e impermeabile, un ottimo alleato per l’estate.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, si ha anche più voglia – e per alcuni, più tempo – di trascorrere una giornata all’aria aperta, in compagnia di qualche amico e con un po’ di musica di sottofondo. La nuova cassa portatile di Sharp è pensata proprio per queste occasioni: il suo design è compatto e leggero, tanto da poter essere portata comodamente in tasca (anche grazie al laccetto per il trasporto), ma il suono è davvero potente.

Sharp GX-BT60, caratteristiche e prezzi

GX-BT60 ha un grado di protezione IP67. E’ dunque impermeabile e antipolvere e offre fino a 13 ore di autonomia, oltre a controlli one-touch. Lo speaker di casa Sharp è dotato di un diffusore di bassi passivo in grado di offrire performance altissime, mentre la modalità Duo permette a due altoparlanti di collegarsi in wireless e donare un’esperienza stereo avvolgente.

Quando GX-BT60 è collegato a un dispositivo di supporto, si può accedere agli assistenti vocali (Siri o Alexa) via Bluetooth, mentre grazie alla presenza di un microfono incorporato possono essere svolte altre attività mentre si agisce attraverso comandi vocali con la cassa. Con la funzione Auto-Switching, poi, lo speaker commuta automaticamente la sorgente di riproduzione da Bluetooth a AUX non appena viene collegato a un cavo.

Sharp GX-BT60 è già disponibile nelle colorazioni nero, grigio e blu al prezzo di 29 euro.