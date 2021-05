Ecco OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition

Come anticipato la scorsa settimana, oggi OnePlus ha rilasciato in Cina la versione limitata dello smartwatch OnePlus Watch dedicata al popolare videogioco Cyberpunk 2077.

Lo smartwatch OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition è identico a OnePlus Watch per quanto concerne le specifiche e differisce solo per quanto riguarda l’aspetto e il prezzo.

Caratteristiche di OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition

Questa versione speciale limitata di OnePlus Watch è caratterizzata da accenti gialli sulla lunetta e sul cinturino che sfoggia il logo del videogioco, inoltre il dispositivo indossabile offre un’interfaccia utente con quadranti e animazioni basati su Cyberpunk 2077.

Lo smartwatch OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition viene fornita con un supporto che è una riproduzione della mano di “Johnny Silverhand”, il famoso personaggio interpretato dall’attore Keanu Reeves nel videogioco.

Disponibilità e prezzo di OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition è disponibile in preordine al prezzo di 1.299 yuan (circa 165 euro) e sarà disponibile per l’acquisto dal 1° giugno alle 12:00 (ora locale). Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito a un’eventuale disponibilità del prodotto in altri mercati.

