Xiaomi lancia un nuovo aspirapolvere robot ultra sottile ma ricco di funzioni

Continua a crescere a ritmo vertiginoso il numero di aspirapolvere prodotti da Xiaomi e dalle tante aziende che operano nel suo ecosistema. L’ultimo arrivato si chiama Xiaomi MIJIA Ultra-thin Robot Vacuum Cleaner, un dispositivo pensato per infilarsi sotto a quasi tutti i mobili, grazie al suo spessore particolarmente contenuto.

Sottile ma potente

Nonostante lo spessore sia contenuto in appena 5,5 centimetri, quasi la metà rispetto ai comuni aspirapolvere con sistema di navigazione laser, il nuovo robot è dotato di tutte le migliori tecnologie per muoversi senza problemi nelle abitazioni. Si parte dalla tecnologia LiDAR, che gli permette di creare una scena completa e di evitare qualsiasi ostacolo si possa presentare durante la pulizia.

Secondo Xiaomi un’altezza inferiore ai 6 centimetri permette al robot di passare sotto all’80% dei mobili presenti nelle abitazioni. La maggior parte dei moderni robot è alta circa 8 centimetri, mentre la maggior parte degli elementi di arredo in Cina è alta circa 7 centimetri dal pavimento. Il nuovo aspirapolvere Xiaomi nasce dunque per risolvere il problema, raggiungendo quasi ogni punto della casa.

L’intelligenza dei movimenti è garantita da un sistema ToF che permette di costruire un ambiente virtuale nel quale muoversi, e da una telecamera frontale, che rende possibile la navigazione visuale. In questo modo la capacità di scansione dell’ambiente è cresciuta del quadruplo rispetto ai modelli precedenti e la precisione nella creazione delle mappe è addirittura quintuplicata.

Dopo alcuni utilizzi viene generata una mappa completa, con le varie zone dell’abitazione, per migliorare le capacità di pulizia. Sono presenti due tipi di contenitore per lo sporco: uno classico da 500 ml e uno combinato, con un raccoglitore da 200 ml e uno da 220 ml per l’acqua, così da migliorare la pulizia grazie anche a un panno umido.

Non male la forza aspirante, che raggiunge i 2.000 Pa, con quattro livelli di potenza che permettono a Xiaomi MIJIA Ultra-thin Robot Vacuum Cleaner di raccogliere qualsiasi tipo di sporco, dai capelli alle briciole più grandi. sempre senza difficoltà. Anche l’emissione di acqua per il lavaggio è gestita elettronicamente su tre livelli ed è possibile selezionare il livello di pressione sul pavimento del panno in microfibra.

Il controllo del robot avviene ovviamente attraverso l’app Xiaomi Home, con la possibilità di pianificare le pulizie in qualsiasi momento della giornata. Il nuovo robot è in vendita in Cina a 2.499 yuan, circa 320 euro, ma è già disponibile online presso Jingdong a 1.999 yuan, circa 255 euro. Non ci sono al momento informazioni sulla possibilità che il nuovo robot Xiaomi arrivi anche sui mercati internazionali.