La settimana inizia con le offerte del “Sottocosto” di Expert: ecco le migliori

Nella giornata di oggi, 24 maggio 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia un nuovo volantino di offerte: il “Sottocosto” è specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup, comprende offerte su tanti prodotti tech – smartphone, computer, ma anche veicoli elettrici – e sarà valido fino al 2 giugno 2021.

Insomma, dal punto di vista delle offerte, è un inizio di settimana col botto:

Offerte “Sottocosto” di Expert DGgroup (24 maggio – 2 giugno 2021)

Prima di entrare nel merito delle offerte, è bene ricordare che, come si vede nel volantino, Expert permette di rateizzare il pagamento dei propri acquisti e mette a disposizione il servizio “Prenota & Ritira”. Inoltre, mentre l’intero volantino sarà disponibile fino al 2 giugno 2021, alcune offerte appositamente contrassegnate rimarranno valide fino al 6 giugno 2021.

Fatte queste premesse, andiamo adesso a scoprire le migliori offerte a tema tech del nuovo volantino targato Expert DGgroup, già suddivise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

Smart TV in offerta da Expert

Monopattini elettrici in offerta da Expert

Per queste e tutte le altre offerte – che comprendono giochi, grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti per la cura della persona –, potete visionare il volantino completo nella galleria seguente.

