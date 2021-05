POCO M3 Pro rivoluziona la fascia media, e a questo prezzo è già un best buy

Nel corso di un evento online POCO ha annunciato oggi il suo nuovo dispositivo di fascia media, POCO M3 Pro, destinato a spopolare nella fascia media del mercato, soprattutto in virtù di un’offerta di lancio davvero pazzesca. Andiamo però con ordine e scopriamo le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone targato POCO.

Caratteristiche di POCO M3 Pro

Rispetto alla maggior parte dei modelli di fascia media, che orbitano tra i 200 e i 300 euro, POCO M3 Pro può offrire soluzioni che si ritrovano solo nella fascia superiore, come ad esempio il supporto dual SIM 5G, che garantisce una elevata longevità allo smartphone. E non va tralasciato lo schermo da 6,5 pollici, con risoluzione FullHD+ e punch hole, per massimizzare il rapporto screen-to-body.

La differenza si nota soprattutto rispetto a POCO M3, che a fianco del fratello minore diventa subito meno interessante. Abbiamo memorie interne i tipo UFS 2.2, una utopia fino a qualche tempo fa, con la possibilità di espanderle attraverso microSD con capacità fino a 1 TB. E ritornando allo schermo, ricordiamo la frequenza di refresh a 90 Hz, per una maggiore fluidità dell’interfaccia, con una funzione che sarà invidiata da molti.

È infatti presente la tecnologia DynamicSwitch che regola automaticamente la frequenza di refresh, passando da 30Hz a 50Hz, 60 Hz e 90 Hz a seconda del tipo di contenuto visualizzato. In questo modo le immagini e i contenuti saranno sempre fluidi ma ne guadagnerà l’autonomia.

Sotto alla scocca trova posto un MediaTek Dimensity 700, realizzato con processo produttivo a 7 nanometri, una tecnologia riservata fino a pochi mesi fa solo ai flagship. A fianco del chipset troviamo 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. Nonostante si tratti di una soluzione non energivora, POCO non ha lesinato sulla batteria, inserendo una unità da 5.000 mAh, affiancata da un sistema di ricarica rapida a 18 watt, con caricabatterie da 22,.5 watt in confezione. Ne consegue un’ottima autonomia, che permette di raggiungere senza problemi i due giorni, anche con un utilizzo molto intenso.

Di buon livello anche il comparto fotografico, con sensore principale da 48 megapixel, affiancato da due sensori da 2 megapixel per macro e ritratti, così da garantire scatti di qualità. Ricco anche il software che include la modalità Time-Lapse e quella notturna, per foto luminose anche con poca luce.

Tre le colorazioni tra cui scegliere: il classico Power Black, il “serioso” Cool Blue e l’iconico POCO Yellow, che permette di apprezzare al meglio anche l’elegante design della fotocamera posteriore. Il lettore di impronte digitali è collocato sul frame laterale, insieme al tasto di accensione/sblocco, una soluzione ideale dal punto di vista ergonomico.

POCO ci ha abituati a prezzi strepitosi, e anche con POCO M3 Pro non ha deluso i suoi fan, premiandoli con una incredibile promozione di lancio, che avrà luogo a partire dalle 9:00 di domani mattina e si concluderà alle 8:59 del 22 maggio. L’iniziativa è valida esclusivamente nel POCO Store ufficiale su AliExpress, utilizzando il codice 10M3PRO.

Applicandolo al carrello potrete pagare appena 159 dollari (circa 129 euro) la versione 4-64 GB e 179 dollari, circa 146 euro, quella con 6-128 GB di memoria. Nessun costo per la spedizione, che avverrà dai magazzini europei, così da evitare dazi doganali e lunghi tempi di attesa. A seguire il link per l’acquisto del nuovissimo POCO M3 Pro.