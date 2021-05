Le migliori Offerte Amazon di oggi sono un ottimo modo per ingannare l’attesa del Prime Day

C’è tanta attesa per il Prime Day ma Amazon sta facendo di tutto per ingannarla. Anche oggi arrivano tantissime offerte variegate per il mondo tech, si parte dalla smart TV e si conclude con il classico smartphone. Tra le note di merito c’è un gran bel mouse in offerta e un MacBook Pro M1.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 18 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 18 Maggio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Sony smart TV 4k HDR 43″

Una gran bella smart TV da parte di Sony che offre ben 43 pollici con risoluzione 4K, supporto HDR e supporto Triluminos. Il sistema operativo è Android TV che la rende una soluzione decisamente interessante non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista dell’intrattenimento casalingo.

Sony smart TV 4k HDR 42″ a 649 Euro invece di 799 Euro su Amazon

Logitech G502 Hero

Il Logitech G502 Hero è uno dei mouse gaming più apprezzati dalla community, ha davvero una fan base solidissima alle spalle. I pulsanti a disposizione sono tantissimi e tutti personalizzabili (11), gli switch sono ottimi e predilige le prese Palm e Claw ma in fondo è abbastanza ergonomico per coprire tutte le esigenze di impugnatura. Il sensore ottico Hero è da 16000 dpi e può essere accuratamente tarato a qualsiasi tipo di mouse pad. I led RGB ci sono, il software di controllo è completissimo, ci sono i pesi per il bilanciamento ed in fondo, costa il giusto.

Logitech G502 Hero a 54 Euro invece a 92 Euro

Apple MacBook Pro M1

Importante calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Pro con Apple Silicon M1. Si tratta del suo il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito) e si va a configurare come un vero e proprio best buy. Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Pro. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Pro M1 a 1249 Euro invece di 1479 Euro

Samsung Galaxy S21 5G

Il nuovissimo smartphone di Samsung va in sconto al suo minimo storico. Il calo di prezzo è bello corposo, è il prezzo più basso mai visto su Amazon. Con le sue 3 fotocamere di altissima qualità, quel display fantastico Dynamic AMOLED a 120 Hz ed il nuovo Exynos 2100 a garantire le prestazioni si può stare tranquilli, si avrà tra le mani uno dei migliori smartphone del 2021.

Samsung Galaxy S21 5G a 679 Euro invece di 929 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 18 Maggio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.