Queste cuffie true wireless resistono all’acqua e hanno controlli touch evoluti

Le cuffie true wireless hanno ormai soppiantato per tutti gli utenti, ad esclusione dei puristi del suono, le tradizionali cuffie con filo che risultano più scomode da portare in giro. L’offerta sul mercato è molto ampia, ma non tutti i modelli acquistabili permettono alcune funzioni base, come può essere la regolazione del volume.

B5 Mini, cuffie economiche ma complete

Le cuffie B5 Mini, che trovate in promozione su TomTop, rappresentano l’esempio di come anche spendendo pochi euro si possano avere funzioni assenti nei modelli più costosi. La scheda tecnica è di buon livello, con tecnologia Bluetooth 5.0 per garantire una buona stabilità del segnale e allo stesso tempo contenere i consumi.

La batteria da 40 mAh presente in ciascun auricolare permette di raggiungere le cinque ore di autonomia, un risultato indubbiamente apprezzabile. All’interno della basetta di ricarica, che svolge anche il ruolo di custodia, è presente una batteria da 300 mAh che permette di portare l’autonomia complessiva a circa 30 ore, con il tempo di ricarica di un’ora per le cuffie e sei ore per la basetta.

Le funzioni più interessanti sono indubbiamente la certificazione IPX5, che permette di utilizzare le B5 Mini anche sotto la pioggia o mentre andate a correre, e la possibilità di regolare il volume utilizzando i controlli touch. Questi ultimi permettono di rispondere o rifiutare una chiamata, avviare o mettere in pausa la riproduzione, cambiare brano e alzare o abbassare il volume.

Non dovrete dunque prendere lo smartphone dalla tasca, o il lettore MOP3 a cui avete collegato le cuffie, per alzare o abbassare la musica, visto che un semplice tocco sulla cuffia vi permetterà una regolazione rapida. Non poteva mandare ovviamente la gesture per attivare l’assistente vocale, sia che stiate utilizzando uno smartphone Android che un iPhone.

Potete acquistare le cuffie B5 Mini su TomTop, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 9,34 euro, con spedizione gratuita dalla Cina.

Informazione Pubblicitaria