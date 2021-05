TikTok annuncia una nuova feature per fare video più belli e divertenti

Durante il mese di aprile TikTok è stata l’applicazione più scaricata al mondo, per l’ennesima volta, quasi a sottolineare quanto il social network stia vivendo una fase di incredibile popolarità e crescita – a discapito di Facebook e Instagram. In queste ore l’azienda annuncia una nuova feature che renderà ancora più semplice fare video e che si rifletterà sulla creatività e l’ingegno di chi realizza video virali sulla piattaforma.

Un nuovo modo di fare video

Green Screen Duet è la nuova funzione che offre la possibilità di utilizzare un altro video TikTok come sfondo su cui registrare sopra il proprio contributo video, con un effetto che ricorda tantissimo il green screen del cinema. “Con Green Screen Duet, gli utenti potranno utilizzare un altro video di TikTok come sfondo in un nuovo video. Come con tutti i video Duet, il creatore del video Duet è accreditato nella didascalia del nuovo video con un collegamento che rimanda all’originale“, si legge nella nota ufficiale. Utilizzare Green Screen Duet su TikTok è davvero molto semplice e immediato: basta semplicemente selezionare il video da utilizzare come sfondo e poi tappare sulla voce “Green Screen Duet” dal menu dei layout dei video Duet.

Oltre alla sopracitata novità, il team di TikTok sta inoltre testando un piccolo ma importante rinnovamento del pannello Discover. Invece di mostrare i trend più popolari del momento, il nuovo pannello Discover presenta video categorizzati in apposite categorie come Commedia, Animali, Giochi, Cibo, Sport, TV & film, Famiglia e molto altro.

All’interno di queste categorie, tutte accessibili con un semplice tap, trovano posto i migliori video realizzati dalla community e quelli che hanno raggiunto un alto livello di interesse e interazioni.

