DEEBOT N8+ è in offerta su Amazon con questo codice sconto

DEEBOT N8+, il robot aspirapolvere di Ecovacs dotato di stazione di svuotamento automatico, può essere acquistato su Amazon a un prezzo scontato grazie all’utilizzo di un codice sconto che taglierà il prezzo di 30 euro.

Caratteristiche di DEEBOT N8+

DEEBOT N8+ è tra i robot aspirapolvere più avanzati di casa Ecovacs. Grazie al materiale innovativo e al design del canale di aspirazione, il sistema di mantenimento della pressione di questo robot aspirapolvere garantisce un’elevata potenza di aspirazione, senza però eccedere nella rumorosità operativa e ottimizzando l’efficienza energetica.

La tecnologia OZMO di DEEBOT N8+, invece, permette di aspirare e lavare il pavimento in un unico passaggio assicurando una esperienza di pulizia e lavaggio ottimale a seconda del tipo di pavimento, che potrà essere direttamente riconosciuto dal robot.

Dall’altra parte, la tecnologia TrueMapping e quella di rilevamento dToF (Direct Time of Flight), permettono a DEEBOT N8+ di scansionare e mappare l’ambiente circostante in modo veloce e preciso, mentre dall’applicazione ECOVACS Home è possibile, tra le tante altre cose, anche stabilire particolari zone della propria abitazione alle quali il robot aspirapolvere non avrà accesso, e che verranno pertanto escluse dalla pulizia.

Uno degli aspetti più interessanti di questo dispositivo è la stazione di aspirazione automatica, che svuota il robot aspirapolvere autonomamente. Il sacchetto per la polvere monouso offre una capacità di 2,5 litri ed è dunque grande abbastanza per raccogliere polvere e peli di animali per trenta giorni. La combinazione di questi due elementi permette a DEEBOT N8+ di svolgere la pulizia dei pavimenti per diverse settimane senza manutenzione.

Se state cercando un robot aspirapolvere dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, DEEBOT N8+ è la soluzione giusta. Come detto in fase di apertura di questo articolo, il dispositivo può essere acquistato su Amazon al prezzo scontato di 569,98 euro applicando il codice sconto “ECOVACS30off”. L’offerta sarà valida fino al prossimo 16 maggio.