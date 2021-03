Il nuovo robot aspirapolvere DEEBOT N8+ con stazione di svuotamento automatico e altre novità

Può lavare e rimuovere la polvere allo stesso tempo, dispone di una stazione di svuotamento automatico e di una nuova tecnologia di navigazione: è il nuovo DEEBOT N8+, il nuovo robot aspirapolvere con il quale ECOVACS ROBOTICS – uno dei principali produttori del settore – ha inaugurato la nuova famiglia di prodotti N8.

Stazione di svuotamento automatico e altre novità della famiglia N8

Uno dei principali vantaggi nell’avere un robot aspirapolvere intelligente consiste nell’avere più tempo a disposizione da investire in altre attività. I robot aspirapolvere, infatti, sono realizzati per funzionare in autonomia, mentre tecnologie più recenti permettono anche di programmare la sessione di pulizia o avviarla da remoto, pur non essendo nelle vicinanze di un robot aspirapolvere.

ECOVACS ROBOTICS espande questo concetto di autonomia portando sul suo nuovo DEEBOT N8+ una stazione di svuotamento automatico che può contenere fino a 2,5 litri di polvere e sporco, permettendo fino a trenta giorni di utilizzo. E’ possibile attivare la modalità “non disturbare” per effettuare lo svuotamento entro un tempo stabilito, mentre l’app dedicata ECOVACS HOME indica quand’è giunto il momento di cambiare il sacchetto della polvere.

Questo non è l’unico elemento innovativo della nuova famiglia di prodotti firmati ECOVACS ROBOTICS. La tecnologia di pulizia OZMO, infatti, permette ai nuovi N8 di lavare e aspirare la polvere in un unico passaggio, garantendo prestazioni di pulizia migliorate del 53% rispetto alla generazione precedente e mantenendo basso il rumore di aspirazione. La nuova spazzola principale combinata alla modalità Max+ riesce a rimuovere facilmente i peli degli animali domestici e lo sporco più ostinato da ogni tipo di superficie e in ogni angolo dell’abitazione.

La tecnologia TrueMapping, infatti, esegue la scansione e la mappatura delle aree della casa in modo estremamente preciso e veloce, ma permette anche di stabilire delle zone in cui il robot aspirapolvere non può avere accesso e due diverse mappe per ogni piano della casa: in questo modo, sarà possibile programmare sessioni di pulizia in base alle aree che sulle quali desidera che il robot aspirapolvere agisca.

Completano il dispositivo la compatibilità con Amazon Alexa e Google Home, la presenza di sensori anticaduta, aggiornamenti automatici via OTA e ampi controlli che possono essere programmati tramite applicazione. Alcuni prodotti della famiglia DEEBOT N8 sono disponibili all’acquisto a partire da oggi in diverse varianti, con e senza stazione di svuotamento automatico. Nello specifico: